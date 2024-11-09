NBA／公鹿被打回原形！ 唐斯砍32分雙十率尼克主場大捷

尼克今天在主場面對前一場才終止6連敗的公鹿，「大蘋果軍團」並沒有手下留情，靠唐斯（Karl-Anthony Towns）攻下全場最高32分，外加其他5位球員得分上雙，力壓「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的24分和里拉德（Damian Lillard）的19分，以116：94輕鬆勝出，賞給對手開季第7敗。

對上本季狀態迷航的公鹿，唐斯今天上演瘋狂「得分秀」，上半場就強勢攻下27分，並在第一節剩7分12秒和第二節剩9分32秒時分別獻上一條龍爆扣美技，在他瘋狂表現帶領下，尼克以19分領先進入下半場。

Karl-Anthony Towns driving dunk pic.twitter.com/2pwU7LYfKc — Knicks Highlights (@KnicksClipss) 2024年11月9日

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易籃再戰，公鹿狀態依然沒有好轉，縱使進攻火力回溫，還是補不了上半場挖的坑，最終比賽早早進入垃圾時間。值得注意的是，比賽快結束時，尼克「外送哥」萊恩（Matt Ryan）迎來NBA初登場，並在3分線外投進了首顆進球，也幫助「大蘋果」以116：94在麥迪遜花園廣場收下勝利。

New Yorker Matt Ryan makes his first Knicks bucket and the bench loves it pic.twitter.com/9pAn1q7Anm — New York Basketball (@NBA_NewYork) 2024年11月9日

本場比賽唐斯展現巨星實力，砍下全場最高32分外帶11籃板；公鹿方面，安戴托昆波得到24分12籃板2阻攻的「雙十」成績，里拉德則是第2高的19分，不過除此之外僅1位球員得分雙位數，雙拳難敵四手，中止6連敗後似乎又被打回原形了。

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