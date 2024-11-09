快訊

私大要求教師煮飯送餐 「評鑑魔戒」恐釀學術逆向淘汰

民進黨提前初選成定局 重點鎖定收復新北、宜蘭、竹市

好懶得運動又想提高代謝能力？營養師用兩大觀念半年鏟肉36公斤

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／諾基奇0.8秒致命罰球 太陽9戰8勝近15年最佳開季

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
諾基奇致勝罰球氣走獨行俠。 路透社
諾基奇致勝罰球氣走獨行俠。 路透社

開季狀態甚佳的鳳凰城太陽，今天在客場雖然一度領先13分被獨行俠反超，但先是靠著杜蘭特（Kevin Durant）和奧尼爾（Royce O'Neale）的三分球咬住比分，諾基奇（Jusuf Nurkic）更在關鍵時刻獨拿5分，包括剩0.8秒搶下進攻籃板後出手被犯規2罰1中，太陽就靠著這1分，以114比113氣走獨行俠。

太陽開季9場比賽只輸了1場，上一次有如此表現已經要追溯到2009-10年賽季，當時他們一路打到西區冠軍賽，才飲恨敗給衛冕軍湖人。

一開賽太陽就展現十足火力，以超過6成命中率迅速取得兩位數領先分差，半場結束握有13分領先。唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）在第三節合拿20分，馬歇爾（Naji Marshall）也補上9分，獨行俠發動猛攻，在第三節尾聲到第四節中打出一波16比4的攻勢，反而取得6分超前。

比爾（Bradley Beal）獨拿7分，與厄文互別苗頭，杜蘭特也連續命中兩記三分球，加上奧尼爾的外線，太陽在剩下1分鐘時追到2分落後。諾基奇先是接獲布克（Devin Booker）助攻放進兩分，隨後自行搶下進攻籃板，灌籃得手將分數超前。

剩下23.5秒，唐西奇一次空拋讓葛佛（Daniel Gafford）接力灌籃取分，眼看比賽要進入延長，諾基奇卻在禁區人群中搶下重要籃板並造成犯規。雖然第1次罰球落空，但他仍把握住第2罰機會。

致勝功臣諾基奇拿下15分10籃板；杜蘭特持續高效率進攻，14投8中獲得26分5籃板4助攻2阻攻，比爾15分4籃板3助攻，布克13分12助攻6籃板；奧尼爾和瓊斯（Tyus Jones）各拿18分、17分5助攻。

諾基奇搶下重要進攻籃板並造成犯規。 路透社
諾基奇搶下重要進攻籃板並造成犯規。 路透社

太陽最近6場比賽的淨勝分都在6分以內，這是聯盟第5次出現這種情況，也是2009-10年賽季的黃蜂之後首次出現。

唐西奇獲得30分7籃板7助攻，厄文29分7籃板6助攻3抄截，馬歇爾18分；湯普森（Klay Thompson）13投4中，其中三分球7投1中僅有12分進帳。獨行俠近期呈現起伏狀態，特別是主場5連戰只拿到2勝。

相關新聞

NBA／騎士半場狂轟83分痛宰勇士 開季10連勝聯盟獨走

開季客場沒輸過的勇士前往克里夫蘭挑戰9連勝不敗之身的騎士，看似勢均力敵的東西區雙強對決，沒想到戰況卻呈現一面倒。 騎士一開賽就打出20比2的猛烈攻勢，揭開這場「屠殺秀」序幕，光是上半場騎士三分球

NBA／諾基奇0.8秒致命罰球 太陽9戰8勝近15年最佳開季

開季狀態甚佳的鳳凰城太陽，今天在客場雖然一度領先13分被獨行俠反超，但先是靠著杜蘭特（Kevin Durant）和奧尼爾（Royce O'Neale）的三分球咬住比分，諾基奇（Jusuf Nurkic

NBA／康寧漢連3場大三元 關鍵切入加封蓋隻手終結老鷹

活塞當家少主康寧漢（Cade Cunningham）在與老鷹主控楊恩（Trae Young）的對決中，攻下22分14助攻11籃板，連續3場比賽送出大三元，生涯累積第5次；更重要的是，康寧漢在最後8.5

NBA／沒庫明加就換不到喬治 美媒曝勇士與快艇談判破局關鍵

明星前鋒喬治（Paul George）今夏成為自由球員，最終離開洛城前往76人，與當家安比德（Joel Embiid）、小將馬克西（Tyrese Maxey）組成3巨頭，但早在上季季中勇士就有意招募，

NBA／公鹿被打回原形！ 唐斯砍32分雙十率尼克主場大捷

尼克今天在主場面對前一場才終止6連敗的公鹿，「大蘋果軍團」並沒有手下留情，靠唐斯（Karl-Anthony Towns）攻下全場最高32分，外加其他5位球員得分上雙，力壓「字母哥」安戴托昆波（Gian

NBA／開季火熱暫居得分王 湖人戴維斯傳遭遇足底筋膜炎

目前暫居聯盟得分王的湖人球星戴維斯（Anthony Davis），展現絕佳的開季狀態，先前因傷缺席了對灰熊一戰，後續知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，戴維斯是受到左腳足底筋膜炎的困

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。