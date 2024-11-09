NBA／諾基奇0.8秒致命罰球 太陽9戰8勝近15年最佳開季

開季狀態甚佳的鳳凰城太陽，今天在客場雖然一度領先13分被獨行俠反超，但先是靠著杜蘭特（Kevin Durant）和奧尼爾（Royce O'Neale）的三分球咬住比分，諾基奇（Jusuf Nurkic）更在關鍵時刻獨拿5分，包括剩0.8秒搶下進攻籃板後出手被犯規2罰1中，太陽就靠著這1分，以114比113氣走獨行俠。

WILD ending in Dallas.



Suns win 7th straight in a THIRLLER. pic.twitter.com/JNJpc20JD4 — NBA (@NBA) 2024年11月9日

太陽開季9場比賽只輸了1場，上一次有如此表現已經要追溯到2009-10年賽季，當時他們一路打到西區冠軍賽，才飲恨敗給衛冕軍湖人。

一開賽太陽就展現十足火力，以超過6成命中率迅速取得兩位數領先分差，半場結束握有13分領先。唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）在第三節合拿20分，馬歇爾（Naji Marshall）也補上9分，獨行俠發動猛攻，在第三節尾聲到第四節中打出一波16比4的攻勢，反而取得6分超前。

比爾（Bradley Beal）獨拿7分，與厄文互別苗頭，杜蘭特也連續命中兩記三分球，加上奧尼爾的外線，太陽在剩下1分鐘時追到2分落後。諾基奇先是接獲布克（Devin Booker）助攻放進兩分，隨後自行搶下進攻籃板，灌籃得手將分數超前。

KD and Kyrie DUELED in the 2nd half 🔥



17 for Durant (26 overall)

19 for Kyrie (29 overall)@KDTrey5, @Suns won their 7th straight! pic.twitter.com/SPy98opS5w — NBA (@NBA) 2024年11月9日

剩下23.5秒，唐西奇一次空拋讓葛佛（Daniel Gafford）接力灌籃取分，眼看比賽要進入延長，諾基奇卻在禁區人群中搶下重要籃板並造成犯規。雖然第1次罰球落空，但他仍把握住第2罰機會。

致勝功臣諾基奇拿下15分10籃板；杜蘭特持續高效率進攻，14投8中獲得26分5籃板4助攻2阻攻，比爾15分4籃板3助攻，布克13分12助攻6籃板；奧尼爾和瓊斯（Tyus Jones）各拿18分、17分5助攻。

諾基奇搶下重要進攻籃板並造成犯規。 路透社

太陽最近6場比賽的淨勝分都在6分以內，這是聯盟第5次出現這種情況，也是2009-10年賽季的黃蜂之後首次出現。

唐西奇獲得30分7籃板7助攻，厄文29分7籃板6助攻3抄截，馬歇爾18分；湯普森（Klay Thompson）13投4中，其中三分球7投1中僅有12分進帳。獨行俠近期呈現起伏狀態，特別是主場5連戰只拿到2勝。

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