NBA／騎士半場狂轟83分痛宰勇士 開季10連勝聯盟獨走

開季客場沒輸過的勇士前往克里夫蘭挑戰9連勝不敗之身的騎士，看似勢均力敵的東西區雙強對決，沒想到戰況卻呈現一面倒。

騎士一開賽就打出20比2的猛烈攻勢，揭開這場「屠殺秀」序幕，光是上半場騎士三分球22投14中，狂轟本季聯盟新高的83分，足足領先勇士多達41分，幾乎宣告提前比賽結束。

據統計，騎士半場83分追平隊史紀錄，領先41分則是創下半場領先分差新高；14顆三分球則是隊史第2多。上一次騎士半場拿到83分已經要追溯到1997-98年賽季。

🚨 83 POINTS AT HALFTIME FOR UNDEFEATED @CAVS



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騎士前三節打完取得29分領先，雖然下半場外線火力稍微停歇，但已足夠控制局面；第四節勇士替補球員輪番搶分消化比賽，最終騎士就以136比117輕鬆過關，開季10連勝到手，持續推高隊史最佳紀錄。有趣的是，聯盟上一次出現開季10連勝的球隊表現，正好就是2015-16年賽季拿下73勝的勇士。

作為聯盟最會得分且命中率最好的球隊，騎士此戰完全展現優勢，陣中6人得分雙位數，其中3人破20分，命中率達54.1%，三分球42投20中，命中率同樣達47.6%。

騎士開季10連勝推高隊史紀錄。 美聯社

葛蘭德（Darius Garland）命中6記三分球得到27分6助攻3抄截，莫布里（Evan Mobley）23分4籃板4助攻2阻攻，傑洛米（Ty Jerome）20分，艾倫（Jarrett Allen）13分12籃板。當家得分手米契爾（Donovan Mitchell）在人人都發揮之下，反而黯淡許多，13投僅4中獲得12分5籃板4助攻。

勇士以庫明加（Jonathan Kuminga）的21分為最高，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）14分7籃板4助攻4抄截；柯瑞（Stephen Curry）10投5中獲得12分2助攻，發生6次失誤。勇士吞下本季第2敗，也是首場客場敗。

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