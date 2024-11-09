NBA／沒庫明加就換不到喬治 美媒曝勇士與快艇談判破局關鍵

明星前鋒喬治（Paul George）今夏成為自由球員，最終離開洛城前往76人，與當家安比德（Joel Embiid）、小將馬克西（Tyrese Maxey）組成3巨頭，但早在上季季中勇士就有意招募，不過被快艇拒絕報價。近日就有美媒分析，球團為何做出此決策而不是至少換來些許戰力。

資深記者阿米克（Sam Amick）報導，給快艇的包裹中有維金斯（Andrew Wiggins）、穆迪（Moses Moody）、保羅（Chris Paul）和1支首輪簽。如果球團同意這筆交易，根據不具名的內部人士透露，薪資將跨越第2條奢侈稅線，需繳納高達1.1億美元（約台幣35億）的奢侈稅罰款。

除了高額罰款外，勇士沒有讓庫明加（Jonathan Kuminga）成為籌碼也是談判破局的關鍵之一。這代表快艇不僅薪資吃緊，也得不到太多可培養的潛力，相當於是賠上未來，因此他們決定讓喬治成為自由球員。

喬治無緣勇士後，以自由球員身分簽約76人。 美聯社

雖然沒能得到喬治，不過勇士也補進希爾德（Buddy Hield）、安德森（Kyle Anderson）等優質綠葉，並在開季取得7勝2敗的佳績。今天輸給東區新霸主騎士後，下場比賽將面對西區強權雷霆。

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