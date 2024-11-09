快訊

疑「波波女醫」刺穿病患子宮致死…該不該公布醫生學經歷？衛福部長回應了

館長直播飆罵吳宗憲「幹X娘」判賠80萬！憲哥發聲了

教師多薪苦／房貸繳清房子越換越大 國小師掀起理財潮

NBA／沒庫明加就換不到喬治 美媒曝勇士與快艇談判破局關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
美媒爆料若勇士季前願意送出庫明加，就有機會換到喬治。 路透
美媒爆料若勇士季前願意送出庫明加，就有機會換到喬治。 路透

明星前鋒喬治Paul George）今夏成為自由球員，最終離開洛城前往76人，與當家安比德（Joel Embiid）、小將馬克西（Tyrese Maxey）組成3巨頭，但早在上季季中勇士就有意招募，不過被快艇拒絕報價。近日就有美媒分析，球團為何做出此決策而不是至少換來些許戰力。

資深記者阿米克（Sam Amick）報導，給快艇的包裹中有維金斯（Andrew Wiggins）、穆迪（Moses Moody）、保羅（Chris Paul）和1支首輪簽。如果球團同意這筆交易，根據不具名的內部人士透露，薪資將跨越第2條奢侈稅線，需繳納高達1.1億美元（約台幣35億）的奢侈稅罰款。

除了高額罰款外，勇士沒有讓庫明加（Jonathan Kuminga）成為籌碼也是談判破局的關鍵之一。這代表快艇不僅薪資吃緊，也得不到太多可培養的潛力，相當於是賠上未來，因此他們決定讓喬治成為自由球員。

喬治無緣勇士後，以自由球員身分簽約76人。 美聯社
喬治無緣勇士後，以自由球員身分簽約76人。 美聯社

雖然沒能得到喬治，不過勇士也補進希爾德（Buddy Hield）、安德森（Kyle Anderson）等優質綠葉，並在開季取得7勝2敗的佳績。今天輸給東區新霸主騎士後，下場比賽將面對西區強權雷霆。

Paul George 勇士 喬治 快艇

相關新聞

NBA／沒庫明加就換不到喬治 美媒曝勇士與快艇談判破局關鍵

明星前鋒喬治（Paul George）今夏成為自由球員，最終離開洛城前往76人，與當家安比德（Joel Embiid）、小將馬克西（Tyrese Maxey）組成3巨頭，但早在上季季中勇士就有意招募，

NBA／康寧漢連3場大三元 關鍵切入加封蓋隻手終結老鷹

活塞當家少主康寧漢（Cade Cunningham）在與老鷹主控楊恩（Trae Young）的對決中，攻下22分14助攻11籃板，連續3場比賽送出大三元，生涯累積第5次；更重要的是，康寧漢在最後8.5

NBA／騎士狂轟20記外線痛宰勇士 開季10連勝聯盟獨走

開季客場沒輸過的勇士前往克里夫蘭挑戰9連勝不敗之身的騎士，看似勢均力敵的東西區雙強對決，沒想到戰況卻呈現一面倒。 騎士一開賽就打出19比2的猛烈攻勢，揭開這場「屠殺秀」序幕，光是上半場騎士三分球

NBA／開季火熱暫居得分王 湖人戴維斯傳遭遇足底筋膜炎

目前暫居聯盟得分王的湖人球星戴維斯（Anthony Davis），展現絕佳的開季狀態，先前因傷缺席了對灰熊一戰，後續知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，戴維斯是受到左腳足底筋膜炎的困

NBA／位居西區龍頭仍不滿現狀 名記者預測勇士會有「大動作」

勇士雖然今夏告別「浪花弟」湯普森（Klay Thompson），但靠著交易補強和小將崛起，在開季打出7勝1敗佳績，與太陽、雷霆一眾強權並列西區第一。不過美媒近日預測，這支前冠軍球隊顯然不會滿足現狀，季

NBA／詹皇兒子布朗尼發展聯盟首戰門票搶光 最便宜喊價破6000

美國職籃NBA洛杉磯湖人今天宣布，湖人球星詹姆斯（LeBronJames）的兒子布朗尼（Bronny James）已納入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。