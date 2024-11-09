NBA／康寧漢連3場大三元 關鍵切入加封蓋隻手終結老鷹

活塞當家少主康寧漢（Cade Cunningham）在與老鷹主控楊恩（Trae Young）的對決中，攻下22分14助攻11籃板，連續3場比賽送出大三元，生涯累積第5次；更重要的是，康寧漢在最後8.5秒強勢突破禁區拿下超前分，最後更以一記「麻辣鍋」終結對手反撲希望，帶領活塞在主場以122比121驚險獲勝

活塞上個賽季一直到1月份才取得賽季第4場勝利，然而本季表現可說是脫胎換骨，開季第10場比賽就已經拿到第4勝。

CADE BLOCK TO SEAL THE GAME 😤 https://t.co/f2UDwy0DRa pic.twitter.com/UbT79hCnvq — NBA (@NBA) 2024年11月9日

此戰活塞共有6人得分上雙，除了康寧漢，哈里斯（Tobias Harris）13投7中包含5記三分球貢獻22分6籃板3阻攻，艾維（Jaden Ivey）18分3助攻3阻攻3籃板，替補的畢斯利（Malik Beasley）也進帳22分，史都華（Isaiah Stewart）10分11籃板。

活塞首節豪取40分，前三節一度領先老鷹多達24分，不過老鷹在楊恩35分13助攻的帶領下逐漸縮小比分差距，特別是第四節，老鷹轟出22比10的攻勢，追到4分差；楊恩和丹尼爾斯（Dyson Daniels）接連外線得手，活塞則是長達2分多鐘沒有分數進帳，反而讓楊恩靠著罰球超前比分，若非康寧漢關鍵攻守演出，恐怕又要遺憾落敗。

楊恩本季第8次完成得分助攻雙十，其中更有4次是拿到至少「30分10助攻」；丹尼爾斯獲得18分7抄截2阻攻，強森（Jalen Johnson）20分9籃板。

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