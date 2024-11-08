NBA／開季火熱暫居得分王 湖人戴維斯傳遭遇足底筋膜炎
目前暫居聯盟得分王的湖人球星戴維斯（Anthony Davis），展現絕佳的開季狀態，先前因傷缺席了對灰熊一戰，後續知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，戴維斯是受到左腳足底筋膜炎的困擾，但湖人仍希望他可以在下一場對76人的比賽中回歸。
查拉尼亞表示，這個傷勢早在上季尾聲時就已困擾著戴維斯，甚至在今年夏天奧運上他也是帶著傷痛參賽。儘管球團目前確認戴維斯的腳部並無結構性損傷，但仍需透過持續管理和疼痛耐受度來控制。
本季戴維斯場均貢獻32.6分11.6籃板3助攻，外加1.6抄截1.7阻攻，投籃命中率高達57.1%，罰球命中率為78.6%，攻守兩端擁有巨大影響力，對於湖人來說至關重要，倘若戴維斯無法穩定出席，勢必會造成嚴重傷害。
湖人在睽違14年達成開季3連勝後，接下來5場比賽苦吞4敗，從西區前三強一路跌到第10名。
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