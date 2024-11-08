快訊

呂政璋閃辭財政部「很意外」 請辭信嘆：台灣政治遠比國際商業複雜

才爆施俊吉「被下台」…台灣金聯董座呂政璋3天閃辭 政院發聲了

NBA／開季火熱暫居得分王 湖人戴維斯傳遭遇足底筋膜炎

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯可能面臨左腳足底筋膜炎的困擾。 美聯社
戴維斯可能面臨左腳足底筋膜炎的困擾。 美聯社

目前暫居聯盟得分王的湖人球星戴維斯（Anthony Davis），展現絕佳的開季狀態，先前因傷缺席了對灰熊一戰，後續知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，戴維斯是受到左腳足底筋膜炎的困擾，但湖人仍希望他可以在下一場對76人的比賽中回歸。

查拉尼亞表示，這個傷勢早在上季尾聲時就已困擾著戴維斯，甚至在今年夏天奧運上他也是帶著傷痛參賽。儘管球團目前確認戴維斯的腳部並無結構性損傷，但仍需透過持續管理和疼痛耐受度來控制。

本季戴維斯場均貢獻32.6分11.6籃板3助攻，外加1.6抄截1.7阻攻，投籃命中率高達57.1%，罰球命中率為78.6%，攻守兩端擁有巨大影響力，對於湖人來說至關重要，倘若戴維斯無法穩定出席，勢必會造成嚴重傷害。

湖人在睽違14年達成開季3連勝後，接下來5場比賽苦吞4敗，從西區前三強一路跌到第10名。

相關新聞

NBA／雙槍領銜狂飆65分！公鹿逆轉西區爐主爵士 中止6連敗

開季前7場比賽打完都只拿下1勝的公鹿隊與爵士隊在今天交鋒，其中近期苦吞6連敗的公鹿也在本場比賽進行變陣，儘管上半場仍受到...

NBA／開季火熱暫居得分王 湖人戴維斯傳遭遇足底筋膜炎

目前暫居聯盟得分王的湖人球星戴維斯（Anthony Davis），展現絕佳的開季狀態，先前因傷缺席了對灰熊一戰，後續知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，戴維斯是受到左腳足底筋膜炎的困

NBA／詹皇兒子布朗尼發展聯盟首戰門票搶光 最便宜喊價破6000

美國職籃NBA洛杉磯湖人今天宣布，湖人球星詹姆斯（LeBronJames）的兒子布朗尼（Bronny James）已納入...

NBA／位居西區龍頭仍不滿現狀 名記者預測勇士會有「大動作」

勇士雖然今夏告別「浪花弟」湯普森（Klay Thompson），但靠著交易補強和小將崛起，在開季打出7勝1敗佳績，與太陽、雷霆一眾強權並列西區第一。不過美媒近日預測，這支前冠軍球隊顯然不會滿足現狀，季

NBA／難逃魔咒！「球哥」回歸又面臨右手腕扭傷 最嚴重恐開刀

芝加哥公牛隊控球後衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）經歷兩年多的休養後，本賽季總算重返NBA賽場。不過，他的復出之路卻並不順利，只打了3場比賽就因右手腕扭傷再次遭遇困境。 公牛總教練唐納文（

NBA／黃蜂傷兵朝湧現！布里吉斯右膝挫傷 至少缺席2星期

夏洛特黃蜂隊宣布，陣中前鋒布里吉斯（Miles Bridges）在對底特律活塞的比賽中不慎右膝受傷，經診斷為膝蓋骨挫傷。 黃蜂在週四發表的聲明中表示，布里吉斯是在第四節試圖阻擋活塞球員艾維（Ja

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。