NBA／位居西區龍頭仍不滿現狀 名記者預測勇士會有「大動作」

勇士雖然今夏告別「浪花弟」湯普森（Klay Thompson），但靠著交易補強和小將崛起，在開季打出7勝1敗佳績，與太陽、雷霆一眾強權並列西區第一。不過美媒近日預測，這支前冠軍球隊顯然不會滿足現狀，季中可能會再有「大動作」。

知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目《First Take》中表示，勇士目前先發陣容、板凳深度等都相當全面，但仍有可能持續尋求補強。正如上賽季季中，他們先是招募詹姆斯（LeBron James）、接著又傳出有意加盟喬治（Paul George）、馬卡南（Lauri Markkanen），「勇士就是支手很癢，隨時都會扣動板機的球隊。」

溫德霍斯特補充，勇士握有選秀籤，陣容也具交易價值，雖然薪資越過稅線，但休賽期的操作還是清出了些許薪資空間。至於誰會成為交易人選、誰又會變成談判籌碼，「拭目以待」他說道。同時他也透露，消息指出勇士確實正在討論交易。

庫明加可能會成為勇士發起交易的重要籌碼。 美聯社

值得注意的是，勇士過去曾積極追求喬治，但卻因不願把新星庫明加（Jonathan Kuminga）放入交易包裹而失敗。然而，球團今夏卻並沒有與這位充滿潛力的年輕人續約，或許除了雙方價碼談不合外，勇士也看中了他「更多」價值，期待能用來創造交易機會。

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