NBA／難逃魔咒！「球哥」回歸又面臨右手腕扭傷 最嚴重恐開刀

芝加哥公牛隊控球後衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）經歷兩年多的休養後，本賽季總算重返NBA賽場。不過，他的復出之路卻並不順利，只打了3場比賽就因右手腕扭傷再次遭遇困境。

公牛總教練唐納文（Billy Donovan）近日透露鮑爾目前仍戴著夾板，尚未有具體的復出時間表。

據球隊聲明指出，鮑爾是在先前對灰熊的比賽中右手腕受傷，預計本週會做進一步的評估，但傷勢似乎比預期的還要嚴重。唐納文表示，鮑爾的手腕傷勢比較複雜，球隊在這次傷病中往積極面思考，可以說是「勉強躲過一劫」。

「這次傷勢若是更嚴重，可能和之前威廉斯（Patrick Williams）的情況類似。」唐納文說，「因此，目前我們的策略是積極進行治療，但同時也會小心謹慎，確保他的康復過程不會受到影響。」

Here’s the clip of the play where Lonzo Ball sprained his wrist + some more of Lonzo talking through how the injury occurred.



He’s hopeful this will be a 10-day preventative absence. Can’t do anything on that right hand during that time, but joked he’ll just work on his left. pic.twitter.com/dbQDWIIbUZ — Julia Poe (@byjuliapoe) 2024年10月30日

威廉斯曾在2021-22賽季遭遇手腕骨折，最初以為只是扭傷，但最終需要進行手術並錯過了大部分賽季。

鮑爾自2022年1月起就因膝蓋問題而飽受困擾，在短短15個月內接受了3次手術，包括半月板修復、關節鏡清創以及膝蓋軟骨移植等手術，過去兩個賽季全數報銷。今年則是他與公牛4年8000萬美元合約中的最後1年。

鮑爾本季復出後只打了3場比賽，平均上場時間為15.7分鐘，場均可貢獻4.7分2.7籃板3.7助攻，投籃命中率為35.7%，三分球命中率33.3%。

公牛隨隊記者強森（K.C. Johnson）指出，鮑爾的右手腕扭傷情況比原本預期的更為嚴重。鮑爾本人也曾提到，如果繼續帶傷比賽，最終可能還需要接受手術進行治療。

目前，鮑爾的手腕仍處於固定狀態，並且需要佩戴夾板進行恢復。唐納文教練表示：「我們正在積極地給他治療和進行康復訓練，但也不會讓他過早復出，因為那樣可能會帶來更多問題。」

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