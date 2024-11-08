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NBA／詹皇兒子布朗尼發展聯盟首戰門票搶光 最便宜喊價破6000

中央社／ 綜合外電報導
布朗尼即使下放發展聯盟，依然展現高人氣。 法新社
布朗尼即使下放發展聯盟，依然展現高人氣。 法新社

洛杉磯湖人今天宣布，湖人球星詹姆斯（LeBronJames）的兒子布朗尼（Bronny James）已納入發展聯盟「G聯盟」（G League）。

法新社報導，此舉將暫時拆散NBA史上唯一同隊的父子檔。現年39歲的詹姆斯擁有4枚總冠軍戒，他與20歲的布朗尼在10月22日首次同場出戰，湖人也在這場具歷史意義的戰役中於主場擊敗明尼蘇達灰狼。

布朗尼本季為湖人出戰4場，他在10月30日對克里夫蘭騎士時成功進球，NBA生涯首次得分，不過湖人最終是以110比134敗陣。

根據美國體育頻道ESPN報導，布朗尼預計將留在湖人名單參加8日主場對費城76人的比賽，然後9日於發展聯盟的南灣湖人（South Bay Lakers）首次亮相。目前他在南灣湖人隊的第一戰門票已售罄，二手市場最便宜的門票也已飆至200美元（約台幣6400）。

ESPN報導說，布朗尼未來將只參加南灣的主場比賽，然後會在發展聯盟與NBA之間來回穿梭，分配自己在兩隊的時間。

職司後衛的布朗尼是在今年NBA選秀第二輪中以整體第55順位被選中，像他這樣的球員經常花時間在發展聯盟磨練球技。

湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）和布朗尼的經紀人都表示，他們從一開始就清楚布朗尼本季要在2個聯盟中雙線作戰。

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