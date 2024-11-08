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NBA／愛德華開季狀態火燙 戈貝爾讚：他組織能力不斷進步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
愛德華今天拿下全場最高的33分外帶6助攻，其中包括三分球9投5中，開季前8場比賽已經投進41顆三分球，在聯盟居冠。 美聯社
愛德華今天拿下全場最高的33分外帶6助攻，其中包括三分球9投5中，開季前8場比賽已經投進41顆三分球，在聯盟居冠。 美聯社

灰狼隊在今天與公牛隊之戰，儘管在上半場一度陷入苦戰，不過球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）卻在第四節挺身而出，單節以5投5中的完美表現猛轟13分，帶領灰狼逆轉公牛，並且成為灰狼隊史繼名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）後，第二位開季前8場比賽都拿下至少20分的球員。

灰狼今年休賽季在將「狼王」唐斯（Karl-Anthony Towns）交易出去後，正式進入「愛德華時代」，儘管球隊開季表現有所起伏，但愛德華的個人表現卻是更勝以往。

在今天出戰公牛的比賽中，愛德華儘管在前三節表現平平，灰狼也一路被公牛壓著打，不過第四節他與中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）挺身而出，兩人在該節分別拿下15分與11分，帶領灰狼單節拉出45：24的攻勢逆轉戰局，最終反以16分差距收下勝利。

愛德華今天拿下全場最高的33分外帶6助攻，其中包括三分球9投5中，開季前8場比賽已經投進41顆三分球，在聯盟居冠，且命中率來到4成61，出手選擇與穩定度比起前幾年變得更為成熟。

談到愛德華本賽季的進步，今天拿下21分、9籃板的戈貝爾說：「愛德華每年的組織能力都在變得更好，我感覺到他真的在場上看到一些事情正在發生，無論是地板傳球還是空拋，他都能做得很好。」

上賽季灰狼打進到西區冠軍賽，創下後賈奈特時代的新紀錄，本季在唐斯離開後愛德華也必須肩負起更大責任，談到本賽季面臨的壓力，他說：「雖然我們的姿態好像是一支強隊，實際上卻不是，我們還什麼都沒有完成，也只是一支打進過西區決賽的隊伍，所以我們必須想辦法在開局就打出贏球的氣勢。」

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