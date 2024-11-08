NBA／黃蜂傷兵朝湧現！布里吉斯右膝挫傷 至少缺席2星期

夏洛特黃蜂隊宣布，陣中前鋒布里吉斯（Miles Bridges）在對底特律活塞的比賽中不慎右膝受傷，經診斷為膝蓋骨挫傷。

黃蜂在週四發表的聲明中表示，布里吉斯是在第四節試圖阻擋活塞球員艾維（Jaden Ivey）的投籃時，右膝過度伸展，導致受傷。他將缺席接下來與溜馬的比賽，並且要在兩週後進行重新評估。

這次受傷進一步削弱了黃蜂隊的攻守戰力和陣容深度，他們已經缺少了先發中鋒M•威廉斯（Mark Williams）和替補中鋒理查茲（Nick Richards）。根據《夏洛特觀察家報》記者布恩（Rod Boone）的報導，吉布森（Taj Gibson）、新秀薩隆（Tidjane Salaun）、G•威廉斯（Grant Williams）以及雙向合同球員迪亞巴特（Moussa Diabate）可能會獲得更多上場時間，以填補球隊內線的空缺。

Miles Bridges' right knee hyperextension ⤵️ pic.twitter.com/kaNUNkPhYu — /r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) 2024年11月7日

布里吉斯本季出賽8場，場均貢獻14.6分6.8籃板，將上季足足降低了近8分。他的投籃手感並不理想，投籃命中率僅有39.2%，三分球命中率為26.7%。黃蜂隊在休賽季與他續簽了一份為期3年、價值7500萬美元的延長合同，沒有附加選項。

在對陣活塞的比賽中，布里吉斯在最後時刻嘗試封蓋艾維的投籃時，以不穩的姿勢落地，進而扭傷了右膝。他拐著腳慢慢離開球場，直接前往休息室進行檢查。雖然他稍後又重新回到比賽，表示自己沒事，但後續經過MRI檢查後發現傷勢比預期中還更嚴重。

「我只是落地時有點不對勁，」布里吉斯表示，「我會沒事的，我會好的。」

目前，黃蜂隊以3勝5負的戰績位居東區第9，布里吉斯接下來至少會缺席7場比賽。