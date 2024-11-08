快訊

「盼外界原諒」中捷隨機殺人釀傷 凶嫌認在反省：我終究要回歸社會

羽球／日本「空靈女神」大堀彩宣布退休 熊本賽是最後一舞

疑非輕生！1世代連恩潘恩墜樓亡「解剖結果出爐」 3涉案人士遭起訴

NBA／黃蜂傷兵朝湧現！布里吉斯右膝挫傷 至少缺席2星期

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布里吉斯在對底特律活塞的比賽中不慎右膝受傷。 路透社
布里吉斯在對底特律活塞的比賽中不慎右膝受傷。 路透社

夏洛特黃蜂隊宣布，陣中前鋒布里吉斯（Miles Bridges）在對底特律活塞的比賽中不慎右膝受傷，經診斷為膝蓋骨挫傷。

黃蜂在週四發表的聲明中表示，布里吉斯是在第四節試圖阻擋活塞球員艾維（Jaden Ivey）的投籃時，右膝過度伸展，導致受傷。他將缺席接下來與溜馬的比賽，並且要在兩週後進行重新評估。

這次受傷進一步削弱了黃蜂隊的攻守戰力和陣容深度，他們已經缺少了先發中鋒M•威廉斯（Mark Williams）和替補中鋒理查茲（Nick Richards）。根據《夏洛特觀察家報》記者布恩（Rod Boone）的報導，吉布森（Taj Gibson）、新秀薩隆（Tidjane Salaun）、G•威廉斯（Grant Williams）以及雙向合同球員迪亞巴特（Moussa Diabate）可能會獲得更多上場時間，以填補球隊內線的空缺。

布里吉斯本季出賽8場，場均貢獻14.6分6.8籃板，將上季足足降低了近8分。他的投籃手感並不理想，投籃命中率僅有39.2%，三分球命中率為26.7%。黃蜂隊在休賽季與他續簽了一份為期3年、價值7500萬美元的延長合同，沒有附加選項。

在對陣活塞的比賽中，布里吉斯在最後時刻嘗試封蓋艾維的投籃時，以不穩的姿勢落地，進而扭傷了右膝。他拐著腳慢慢離開球場，直接前往休息室進行檢查。雖然他稍後又重新回到比賽，表示自己沒事，但後續經過MRI檢查後發現傷勢比預期中還更嚴重。

「我只是落地時有點不對勁，」布里吉斯表示，「我會沒事的，我會好的。」

目前，黃蜂隊以3勝5負的戰績位居東區第9，布里吉斯接下來至少會缺席7場比賽。

相關新聞

NBA／雙槍領銜狂飆65分！公鹿逆轉西區爐主爵士 中止6連敗

開季前7場比賽打完都只拿下1勝的公鹿隊與爵士隊在今天交鋒，其中近期苦吞6連敗的公鹿也在本場比賽進行變陣，儘管上半場仍受到...

NBA／重返老東家遭快艇球迷噓爆 喬治不解：這真的很愚蠢

76人日前不敵快艇，以98：114苦吞4連敗。這也是球星喬治（Paul George）轉戰費城後首度回到老東家，不過卻沒有受到洛杉磯球迷待見，反而是噓聲連連。賽後他對此表達不滿，更直呼這個作為「相當愚

NBA／灰熊新世仇？莫蘭特和小皮本都說不喜歡湖人

灰熊隊昨天以131：114打爆湖人隊，比賽中灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）與詹姆斯（LeBron James）互比「too small（你太小）」手勢，莫蘭特還在受訪時直呼自己不喜歡湖人，火藥味

NBA／黃蜂傷兵朝湧現！布里吉斯右膝挫傷 至少缺席2星期

夏洛特黃蜂隊宣布，陣中前鋒布里吉斯（Miles Bridges）在對底特律活塞的比賽中不慎右膝受傷，經診斷為膝蓋骨挫傷。 黃蜂在週四發表的聲明中表示，布里吉斯是在第四節試圖阻擋活塞球員艾維（Ja

NBA／愛德華開季狀態火燙 戈貝爾讚：他組織能力不斷進步

灰狼隊在今天與公牛隊之戰，儘管在上半場一度陷入苦戰，不過球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）卻在第四節挺身而...

NBA／說唐斯更好後被約柯奇超級大三元打臉 威廉斯：我錯了

退休老將威廉斯（Lou Williams）近日在節目上表示尼克明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）比金塊MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）更有技術，引起不小爭議。而就在昨天，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。