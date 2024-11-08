NBA／馬刺8人得分上雙止連敗 溫班亞瑪：喜歡這樣的勝利

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在與艾頓（Deandre Ayton）的「狀元」對決中，進攻狀態並不理想，特別是上半場明顯被壓制，然而溫班亞瑪仍是展現防守端的優勢，加上馬刺全隊8人得分兩位數的均衡火力，在下半場一舉擊潰對手，以118比105中止近期2連敗。

「我喜歡這樣的勝利方式，因為很多人都參與到攻守兩端。」溫班亞瑪說。這場比賽他13投僅4中，拿到12分8籃板，另外送出4抄截3阻攻。

老將保羅（Chris Paul）雖然中斷連6場得分上雙表現，但在他的引導之下，馬刺下半場進攻多點開花，讓拓荒者難以兼顧。特別是替補的強森（Keldon Johnson）拿下17分11籃板雙十數據，布蘭漢（Malaki Branham）也有17分進帳，馬刺板凳合力得到61分，比對手多出近一倍。

Match difficile pour Victor Wembanyama, toujours en difficulté à longue distance.



🏀 12 points (4/13 aux tirs, dont 2/6 à 3-points)

🏀 8 rebonds

🏀 2 passes

🏀 4 interceptions

🏀 4 ballons perdus

🏀 3 contres

🏀 33 minutes



pic.twitter.com/uF5dMNKF9A — Théo Quintard (@TheoQuintard) 2024年11月8日

馬刺首輪新秀卡瑟爾（Stephon Castle）拿到生涯新高14分，還有6助攻3籃板進帳，賽後他和效力拓荒者的大學隊友克林根（Donovan Clingan）互換球衣作紀念。

艾頓上半場10投8中獨拿17分，表現完全宰制了溫班亞瑪，但下半場一共只多添4分，全場獲得21分10籃板2抄截；葛蘭特（Jerami Grant）也是21分。

西蒙斯（Anfernee Simons）命中3記三分球，生涯累積776顆三分球，超越波特（Terry Porter），排名躍居隊史第4，僅次於里拉德（Damian Lillard）的2387顆、麥凱倫（CJ McCollum）的1297顆和馬修斯（Wesley Matthews）的826顆。

這是馬刺助理教練強森（Mitch Johnson）代掌兵符後的首場勝利，談到主帥波波維奇（Gregg Popovich）的目前身體狀態，強森表示：「我認為他的狀態很好，我們一直都有交流。為了努力維持球隊我已經分身乏術了，所以比較具體細節的情況我並不太確定。」

目前馬刺陣中包括索漢（Jeremy Sochan）、瓊斯（Tre Jones）和瓦賽爾（Devin Vassell）都處於傷兵狀態，讓球隊陣容深度和攻守戰力大受影響，不過好消息是，主要得分手瓦賽爾有望在這星期回歸。