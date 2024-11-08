NBA／說唐斯更好後被約柯奇超級大三元打臉 威廉斯：我錯了

退休老將威廉斯（Lou Williams）近日在節目上表示尼克明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）比金塊MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）更有技術，引起不小爭議。而就在昨天，約柯奇面對聯盟強權雷霆，豪取23分20籃板16助攻超級大三元，徹底打服「魯長老」，也讓他在事後改口「真的說錯了」。

威廉斯曾在節目上表示，雖然約柯奇能用各種方式對比賽產生影響力，但論技術唐斯更勝一籌，不過這個主張馬上在一場瘋狂比賽後發生改變。日前金塊做東交手西區龍頭雷霆，「小丑」詮釋了什麼叫做無所不能，出戰39分鐘得到23分20籃板16助攻，外帶2抄截2火鍋，攻守方面大包大攬，拿下超級大三元，也帶領球隊用124：122險勝。

唐斯(左)季前轉隊至尼克隊。 美聯社

「我錯了，」賽後威廉斯在《Run It Back》對曾經說過的言論致歉，也盛讚約柯奇表現，「比賽前一天我還在說唐斯技術比較好，你知道怎樣嗎？我承認自己真的錯了，徹底的錯。約柯奇展現出來的實力跟堪稱神一般的數據真的讓我說不出話了，我願意為我說過的言論負全責。」

🤷🏾‍♂️ https://t.co/EowjMq3OWi — Lou Williams (@TeamLou23) 2024年11月8日

威廉斯後續也將道歉片段轉發個人社群，並以聳肩表情做註解，表達對約柯奇實力的無奈。而這個舉動讓網友留言叫好，「在運動媒體上承認自己錯誤的人實在罕見」、「尊重啦」、「會不會結果唐斯下場比賽打公鹿拿50分大三元，到時候又要道歉一次了。」