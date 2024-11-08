NBA／季前被塞爾蒂克裁掉 華克歐洲首秀表現慘不忍睹
25歲射手華克（Lonnie Walker IV）季前與塞爾蒂克隊簽非保障合約，被裁掉後，他轉戰歐洲聯賽立陶宛考納斯綠林籃球俱樂部，結果首戰8投0中，一分未得。
華克與考納斯綠林簽約，有一項特殊條款，NBA球隊能在2025年2月18日前買斷合約。據知名記者史坦（Marc Stein）報導，塞爾蒂克和金塊隊都對他很有興趣，考慮季中需要他時簽下他。
華克上季效力籃網隊，場均9.7分2.2籃板1.3助攻，三分球命中率38.4%，沒有NBA球隊簽下他，讓許多球迷感到驚訝。
華克歐洲聯賽首秀對戰拜仁慕尼黑，表現慘不忍睹，出賽12分鐘8投0中，只傳出1次助攻，正負值為-9，球隊最終以3分差吞敗。華克賽後受訪時表示，「我打了一場很不好的比賽，往好處想這球季還很長，感謝隊友給我的支持，我會回去看影片，讓自己變更好。」
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