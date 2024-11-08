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NBA／雙槍領銜狂飆65分！公鹿逆轉西區爐主爵士 中止6連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
安戴托昆波聯手里拉德合拿65分，帶領公鹿大勝下西區墊底的爵士。 美聯社
安戴托昆波聯手里拉德合拿65分，帶領公鹿大勝下西區墊底的爵士。 美聯社

開季前7場比賽打完都只拿下1勝的公鹿隊與爵士隊在今天交鋒，其中近期苦吞6連敗的公鹿也在本場比賽進行變陣，儘管上半場仍受到爵士外線砲火轟炸一度處於落後，但在雙槍安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）合計拿下65分助拳下，公鹿在下半場逆轉並拉開差距，最終以123：100終止6連敗。

身為東區勁旅的公鹿，今年在賽季開幕戰擊敗76人隊後，接下來卻苦吞一波6連敗，其中包括近兩場比賽都以2分以內的差距敗給騎士隊，讓他們與76人同為1勝6敗在東區墊底。

今天出戰西區戰績最差，直到前一場比賽勝場才開胡的爵士，公鹿也把握住機會希望能終止連敗，而為了改變低迷的狀態，今天公鹿也將小將傑克森（Andre Jackson Jr.）拉上先發頂替開季狀態不佳的崔蘭特（Gary Trent Jr.）。

但今天上半場來訪的爵士卻展現凶猛的三分砲火，前兩節就以26投14中的外線手感豪取61分，一度領先公鹿達到雙位數，不過易籃後公鹿雙槍安戴托昆波、里拉德連連切入撕裂爵士防線，兩人在該節合計拿下22分，扭轉場上局勢，光是在第三節公鹿就打出31：16的攻勢逆轉戰局，並在第四節將領先優勢擴大到20分以上，最終也以23分差距終止6連敗。

公鹿今天以安戴托昆波攻下31分、16籃板表現最佳，里拉德則有34分、7助攻，替補上陣的波提斯（Bobby Portis）19分，至於下半場全面熄火的爵士，先發僅兩人得分上雙，球隊一哥馬卡南（Lauri Markkanen）全場10投3中僅拿下8分，塞克斯頓（Collin Sexton）則有14分、7助攻。

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