NBA／重返老東家遭快艇球迷噓爆 喬治不解：這真的很愚蠢

76人日前不敵快艇，以98：114苦吞4連敗。這也是球星喬治（Paul George）轉戰費城後首度回到老東家，不過卻沒有受到洛杉磯球迷待見，反而是噓聲連連。賽後他對此表達不滿，更直呼這個作為「相當愚蠢」。

喬治今夏成為自由球員，與快艇討論能否在新合約中加入不可交易條款遭拒，最終理念不合轉往76人。這次回到熟悉的洛城，主場放出影片致敬這位明星前鋒，不料球迷們在影片放出後開始噓聲四起。

Paul George boo’d in his return to LA against the Clippers🤣pic.twitter.com/yNWmSI0VQf — Zero Gravity (@zgsportsmedia) 2024年11月7日

而噓聲也不僅僅出現在比賽中。有人在社群發出影片，內容是快艇球迷對著替補席的喬治嗆聲，叫他脫下背號8號的球衣，不要汙辱湖人已故巨星布萊恩（Kobe Bryant）。

「這很愚蠢，」賽後喬治受訪時說道：「我只是行使了身為自由球員的權利，又不是要求快艇把我交易掉或是對抗球隊。他們開出了球隊運營最理想的合約，而我只是權衡後選擇最理想的答案。我還是有聽到一些歡呼，非常感謝他們，這是我持續在場上拚戰的原因，至於那些噓聲，我真的無法理解。」

快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）則從戰略角度肯定球迷：「他們試圖用噓聲干擾喬治，雖然沒有奏效，但是蠻好的。如果想支持喬治，球迷可以等到明天，他不在對面時再這麼做。」