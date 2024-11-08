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NBA／重返老東家遭快艇球迷噓爆 喬治不解：這真的很愚蠢

聯合新聞網／ 綜合報導
76人球星喬治首度回到老東家快艇遭球迷狂噓，他直呼這個作為「相當愚蠢」。 美聯社
76人球星喬治首度回到老東家快艇遭球迷狂噓，他直呼這個作為「相當愚蠢」。 美聯社

76人日前不敵快艇，以98：114苦吞4連敗。這也是球星喬治Paul George）轉戰費城後首度回到老東家，不過卻沒有受到洛杉磯球迷待見，反而是噓聲連連。賽後他對此表達不滿，更直呼這個作為「相當愚蠢」。

喬治今夏成為自由球員，與快艇討論能否在新合約中加入不可交易條款遭拒，最終理念不合轉往76人。這次回到熟悉的洛城，主場放出影片致敬這位明星前鋒，不料球迷們在影片放出後開始噓聲四起。

而噓聲也不僅僅出現在比賽中。有人在社群發出影片，內容是快艇球迷對著替補席的喬治嗆聲，叫他脫下背號8號的球衣，不要汙辱湖人已故巨星布萊恩（Kobe Bryant）。

「這很愚蠢，」賽後喬治受訪時說道：「我只是行使了身為自由球員的權利，又不是要求快艇把我交易掉或是對抗球隊。他們開出了球隊運營最理想的合約，而我只是權衡後選擇最理想的答案。我還是有聽到一些歡呼，非常感謝他們，這是我持續在場上拚戰的原因，至於那些噓聲，我真的無法理解。」

快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）則從戰略角度肯定球迷：「他們試圖用噓聲干擾喬治，雖然沒有奏效，但是蠻好的。如果想支持喬治，球迷可以等到明天，他不在對面時再這麼做。」

76人 Paul George 喬治 快艇

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