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NBA／76人小將馬克西太操勞右腿受傷 三巨頭合體遙遙無期

聯合新聞網／ 綜合報導
日前76人球星喬治終於回歸對上快艇，不料此戰小將馬克西右腿受傷。 美聯社
日前76人球星喬治終於回歸對上快艇，不料此戰小將馬克西右腿受傷。 美聯社

76人今夏用4年2.12億美元（約台幣68億）從快艇網羅明星前鋒喬治（Paul George），再以頂薪綁定當家安比德（Joel Embiid）與小將馬克西（Tyrese Maxey），不過「三巨頭」卻因種種因素遲遲無法合體。日前喬治終於傷癒回歸對上老東家快艇，不料此戰卻輪到馬克西受傷。

76人季前普遍被認為充滿競爭力，但主力球星接連出事，讓球隊開季陷入大低潮，位居東區爐主。安比德奧運結束後就在進行膝蓋傷勢的復健，到新賽季開打都還在觀察。就在即將回歸之際，他卻因《費城詢問報》專欄作家海斯（Marcus Hayes）撰文冒犯家人，與其發生肢體衝突，遭到禁賽，最快下週三才能上場。

喬治則是熱身賽挫傷左膝，直到昨日才首次在例行賽出戰，對上老東家快艇。不過就在該場比賽中，馬克西因大腿痠痛提前離場。根據《EPSN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天的報導，這位年輕新星確定右腿受傷，預計將缺席數週，三巨頭合體之日看似遙遙無期。

馬克西在老大哥缺席期間扛起76人，上場時間是聯盟最高的39.7分鐘。雖然繳出了場均27.6分、3.0籃板、3.9助攻優質成績，但與球隊戰績不成正比，且過高的使用率也讓他吃不消，最終導致了受傷結果。

76人 Maxey 馬克西

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