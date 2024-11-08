NBA／柯爾被噓 勇士逆轉綠衫軍討顏面

美國隊主帥柯爾與明星前鋒泰托姆的巴黎奧運上場時間紛爭，昨天延燒到美國職籃NBA勇士、塞爾蒂克隊之戰，勇士教頭柯爾在賽前介紹遭到「綠衫軍」球迷飽以噓聲，泰托姆雖然豪取卅二分作為回應，最終仍讓勇士以一一八比一一二帶走勝利。

柯爾今年帶領美國男籃隊在巴黎奧運奪下金牌，不過幾場重要賽事中的都不見泰托姆身影，關鍵戰役更將泰托姆「冰」在板凳，金牌戰僅出賽十一分鐘，讓泰托姆曾一度直言對這個夏天的經歷感到失望。儘管柯爾多次解釋，沒讓泰托姆上場無關乎表現，而是和對手陣型有關，依舊引發爭議。

昨天也是兩人在奧運後的首度碰頭，讓勇士作客塞爾蒂克主場賽事未演先轟動，賽前介紹時，綠衫軍球迷毫不客氣對柯爾大開汽水，但泰托姆上半場受制於勇士防守，僅有七投二中、拿下八分的表現。

易籃後泰托姆找回手感，單節進帳十七分幫助綠衫軍縮小差距，甚至在第四節逆轉，不過勇士「一哥」柯瑞在比賽最後五分鐘挺身而出，幫助勇士以六分差距帶走五連勝，全場攻下廿七分，也為柯爾討回顏面。

儘管場外吵得沸沸揚揚，兩位當事人對奧運紛爭都沒有放在心上，賽前柯爾就強調，在美國隊擁有十二位準名人堂成員的情況下，每個調度都不能盡如人意，但全隊無疑都專注在爭奪金牌。

至於全場攻下卅二分、四籃板、二助攻的的泰托姆也強調，不管外界怎麼說，自己並沒有帶著太多情緒面對這場比賽，「這是我整個生涯都在不斷處理的狀況，人們總會希望我大聲回應，或表現得更苛刻一點，但我只想做好自己的事，這樣就好了。」