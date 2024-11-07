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NBA／詹皇對莫蘭特比「too small」湖人主帥批羅素缺乏競爭
湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）今天面對灰熊隊狂轟本季新高39分，但終場以114：131輸球。湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）賽後稱讚詹皇，並批評其他球員缺乏競爭意識。
本場比賽戴維斯（Anthony Davis）和八村壘（Rui Hachimura）都掛傷號，39歲詹皇必須對位灰熊長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）。比賽中莫蘭特（Ja Morant）對湖人後衛文森（Gabe Vincent）比「too small（太小了）」；隨後詹皇吃掉莫蘭特，也對莫蘭特比「too small」，莫蘭特則在進球後故意撞詹皇。
儘管詹姆斯全場得到39分7籃板6助攻，莫蘭特後續還因傷提前退場，湖人仍被打爆，提前收工。瑞迪克受訪時稱讚詹皇，並批評其他球員不夠努力，「最令人印象深刻的是他拼盡全力。快40歲了還是我們隊中最努力的，這說明他的特質。」
湖人先發控衛羅素（D'Angelo Russell）本場只打22分鐘，瑞迪克解釋，「比賽投入程度、細節注意是我們這幾周與他討論的事。有時候他在這部分做很好，有時又會犯一些壞習慣。這不是懲罰，我認為要贏下比賽，這是我們要走的路。」
湖人開季取得主場3連勝，但客場5連戰只有1勝4敗，目前戰績4勝4敗，與同城的快艇隊並列西區第10。
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