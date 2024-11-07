NBA／勇士維金斯「養身上籃」竟放槍！小裴頓喊3次：灌下去

勇士隊維金斯（Andrew Wiggins）擁有勁爆體能，但打球方式很養身，有「籃球公務員」封號。今天他在面對塞爾蒂克隊時上籃放槍，遭隊友小裴頓（Gary Payton II）無情吐槽。

維金斯上季經歷生涯最大低潮，本季滿血回歸，勇士開季也打出佳績，今天以118：112擊敗塞爾蒂克隊後，與雷霆和太陽隊並列西區第1。維金斯全場得到16分，如同他的綽號一樣，表現中規中矩。

本場比賽第一節，維金斯獲得輕鬆快攻得分機會，沒想到他選擇上籃還放槍。小裴頓受訪時提到自己有叫維金斯灌籃，並重複說3次「灌下去維金斯。」小裴頓接著笑稱，「他關鍵時刻做出重要的防守，維金斯還是維金斯，這只是第8場比賽，希望他第9場開始灌籃。」

Oh no, Andrew Wiggins 😭pic.twitter.com/8WVW2vKZ9W — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年11月7日

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則稱讚維金斯的表現，「我很喜歡維金斯今晚的表現，比賽剛開始他有點慢熱，但真的有去對抗泰托姆（Jayson Tatum），讓泰托姆進攻變困難。泰托姆下半場找到狀態，但我認為維金斯在防守端做得很棒。」