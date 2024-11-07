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NBA／談球迷狂噓柯爾 泰托姆：人們總希望我大聲回應

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克隊泰托姆(右)。 法新社
塞爾蒂克隊泰托姆(右)。 法新社

塞爾蒂克今天在主場迎戰來訪的勇士，在今年巴黎奧運球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）不受美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）重用的情況下，讓本場比賽又夾雜了不少情緒，在球隊最終以6分差距不敵勇士後，全場攻下32分、4籃板、2助攻的泰托姆表示，儘管人們總希望他能夠大聲回應，但只希望能做好份內工作。

泰托姆今年代表美國隊出征巴黎奧運，不過並未獲得柯爾的重用，在幾場重要賽事中的都不見身影，讓泰托姆曾一度直言對這個夏天的經歷感到失望，而今天也是兩人在奧運後的首度碰頭，在開場介紹時柯爾就遭到綠衫軍球迷的噓聲對待。

今天上半場泰托姆受到勇士嚴加看防僅拿下8分，但第三節他隨即找回進攻手感單節拿下17分，並幫助塞爾蒂克一度在第四節逆轉戰局，可惜最終勇士仍是由柯瑞（Stephen Curry）領軍鎖定勝利，收下5連勝。

談到從奧運結束後自己與柯爾間的關係不斷被拿出來討論，泰托姆坦言並沒有帶著太多不同情緒來面對今天的比賽，「我並沒有太把這件事放心上，對我來說這只是另外一場比賽，另一次讓我成為更好自己的機會。」

對於今天球迷的激烈反應，泰托姆也表示，儘管圍繞著奧運的紛爭一直存在，但他並不會太在意外界的聲音，「這是我整個生涯都在不斷處理的狀況，人們總會希望我大聲回應，或表現得更苛刻一點，但我只想要做好自己的事情，這樣就好了。」

Jayson Tatum Steve Kerr 勇士 塞爾蒂克

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