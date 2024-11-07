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NBA／巴特勒搞笑失誤送太陽6連勝 西區三雄並列第1

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(右)。 美聯社
巴特勒(右)。 美聯社

太陽隊今天在主場迎戰熱火隊，關鍵時刻「死神」杜蘭特（Kevin Durant）單打接連成功，熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）發生低級失誤，葬送追平機會，太陽終場以115：112險勝，拉出一波6連勝，與雷霆勇士隊並列西區第1。

「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）前3節就砍進24分，幫助熱火一度領先13分。不過太陽第三節尾聲打出11：1攻勢，只以3分落後進入末節。

杜蘭特決勝節獲得充足休息時間，上場後狀態絕佳，單打接連成功，貢獻11分。布克（Devin Booker）關鍵時刻2罰1中，讓比賽產生懸念。最後一擊巴特勒進入三分線內，退回線外後沒有出手空間，傳給已經踩在界外區的隊友，葬送追平機會。

布克賽後解釋太陽防守策略，「我們試圖先犯規，三分領先的比賽通常是這樣做。我嘗試犯洛齊爾（Terry Rozier），但裁判沒看見，所以我們黏在每個人身上，不能輕易讓對手投三分。」

杜蘭特全場得到32分8籃板，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）砍進20分18籃板，布克有22分9助攻。

熱火方面，赫洛拿下28分6助攻，巴特勒只有15分7助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）全場21投僅5中，得到12分12籃板6助攻，外帶5抄截。

太陽贏球後拉出6連勝，加上雷霆隊輸給金塊隊，以及勇士隊贏塞爾蒂克隊。目前太陽、勇士和雷霆都是7勝1敗，並列西區第1。

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