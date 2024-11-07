NBA／河村勇輝生涯首分開張 感謝隊友把比賽用球「偷走」

灰熊隊今天在主場打爆湖人隊，日本後衛河村勇輝獲得上場機會，製造布朗尼（Bronny James）犯規，2罰全中，生涯首得分開張。賽後隊友拉維亞（Jake LaRavia）幫他把比賽用球「偷走」。

比賽最後1分56秒灰熊領先18分，河村勇輝迎來生涯第6場比賽。他第一次出手未命中，接著還發生失誤。不過時間剩33.2秒時，他成功製造布朗尼犯規，站上罰球線，2罰全進。

灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）再度展現他對河村的愛，他原先因腿筋傷勢提前退場，沒回板凳席。不過河村上場後，他到球員通道看比賽，河村罰球命中後，更開心地大喊河村的名字。

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據《Clutch Points》記者杜德遜（Chris Dodson）報導，河村隊友拉維亞從裁判手中「偷走」比賽用球，這顆球上面已有簽名，並放在河村的置物櫃中。杜德遜提起這件事，河村用英文笑回，「這顆球是我的寶物。」