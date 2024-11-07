NBA／約柯奇大三元領軍 金塊小將賞麻辣鍋破雷霆不敗金身

金塊隊今天在主場迎戰開季7連勝的雷霆隊，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）打出轉隊後代表作，加上約柯奇（Nikola Jokic）繳出大三元，終場以124：122險勝，打破雷霆不敗金身。

金塊主將穆雷（Jamal Murray）和葛登（Aaron Gordon）接連成為傷兵，衛斯特布魯克上半場就豪取19分，但金塊第二節尾聲打出9：1攻勢，帶著11分領先結束上半場。

第三節前段雷霆持續壓制，但中後段金塊打出18：3攻勢扭轉戰局，三節打完戰成平手。末節戰況拉鋸，讀秒階段金塊領先2分，雷霆最後一擊交給當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），沒想到金塊小將華森（Peyton Watson）賞出一記致勝麻辣鍋，中止雷霆開季7連勝。

PEYTON WATSON'S BLOCK SEALS THE WIN FOR DENVER 🛑 pic.twitter.com/hmWYlsNHNz — NBA (@NBA) 2024年11月7日

約柯奇繳出23分20籃板16助攻的大三元，衛斯特布魯克拿下29分6籃板6助攻，布勞恩（Christian Braun）和小波特（Michael Porter Jr.）都貢獻24分，華森只有10分，但賞出3次火鍋。

雷霆方面，威廉斯（Jalen Williams）繳出29分10籃板9助攻的準大三元，亞歷山大得到28分6助攻，發生8次失誤，霍姆葛倫（Chet Holmgren）14投僅5中，拿下15分10籃板。