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NBA／6三分球擦亮狀元招牌 老鷹里薩赫狂飆33分創紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
老鷹隊法國狀元里薩赫狂飆33分創紀錄。 路透
老鷹隊法國狀元里薩赫狂飆33分創紀錄。 路透

身為今年選秀小年的狀元郎，老鷹隊法國籍前鋒里薩赫（Zaccharie Risacher）開季後的表現並未受到太大關注，不過今天出戰尼克隊的比賽中，里薩赫展現自身價值，全場猛轟6顆三分球進帳33分，成為史上第一位在20歲前就達成單場30分、5顆三分球且0失誤的20歲以下球員，並幫助老鷹以121：116擊敗尼克。

里薩赫今年選秀會被老鷹以狀元籤選入，過去兩年選秀會都由法國球員帶走狀元榮耀，儘管里薩赫開季後的表現以新秀來說並不算差，不過與去年引發轟動的馬刺隊狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）相比卻相形失色。

里薩赫今天展現狀元身手，上半場就以11投8中的表現拿下22分，創下生涯新高，其中16分更是集中在拉鋸的第二節，幫助老鷹打完上半場保有4分領先。

下半場里薩赫持續火燙手感，包括在比賽最後1分半鐘投進追平比數的進球，更在比賽最後階段與老鷹一哥楊恩（Trae Young）以10罰7中的表現終結比賽，幫助老鷹以5分差距險勝尼克。

里薩赫以18投11中的高效率表現拿下33分，包括投進6顆三分球，是首位單場拿下30分的本屆新秀，另外有7籃板3助攻、3抄截、2阻攻，成為史上首位在20歲以前拿下單場30分、5顆三分球且0失誤的球員。

楊恩與強森（Jalen Johnson）分別有23分、10助攻與23分、15籃板、7助攻演出，尼克則以唐斯（Karl-Anthony Towns）攻下34分、16籃板表現最佳。

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