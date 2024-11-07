NBA／鵜鶘神偷外線7投全進無用！騎士開季9連勝破隊史紀錄
騎士隊挾著開季8連勝氣勢作客鵜鶘隊主場，儘管鵜鶘「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）三分球7投全進，騎士終場仍以131：122力克鵜鶘，開季9連勝打破隊史紀錄。
騎士開局就打出8：0攻勢，但鵜鶘迅速穩住陣腳，首節打完反而領先5分。第二節戰況拉鋸，騎士勒佛特（Caris LeVert）最後1分鐘連得4分，半場打完戰成平手。
第三節騎士以6成命中率狂轟40分，一口氣取得11分領先。末節尾聲米契爾（Donovan Mitchell）接管比賽，連2次「三分打」奠定勝基。
騎士取得開季9連勝，超越隊史在1976-77球季締造的紀錄。米契爾全場砍進29分，艾倫（Jarrett Allen）拿下16分14籃板，勒佛特有16分6籃板6助攻。
鵜鶘方面，威廉森（Zion Williamson）得到29分8籃板，英格倫（Brandon Ingram）攻進20分，艾爾瓦拉多全場14投10中，三分球7投全進，拿到25分。
2024-25 NBA賽程與比分
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