NBA／戴維斯因傷缺陣 詹姆斯燃燒飆39分仍被灰熊打爆

湖人隊今天迎接客場5連戰的最後一戰，但當家大將戴維斯（Anthony Davis）卻因左腳跟挫傷缺陣，儘管39歲的詹姆斯（LeBron James）燃燒飆進39分仍孤掌難鳴，湖人以114：131不灰熊隊，吞下近5戰第4敗。

戴維斯賽前測試了傷處，確定今天無法與會，湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）透露他是前一場碰活塞隊時傷勢加劇，這位新總教練說：「就我所知，這狀況整個夏天都困擾著他，我們肯定會很思念他。」

除少了開季場均32.6分的球隊「得分王」戴維斯，湖人先發八村壘今天也因身體不適缺陣；缺了兩名先發大將下，「小皇帝」詹姆斯扛起球隊，他上半場出賽18分鐘，14投9中攻下全場最高22分，助隊以53：59緊咬比數

LEBRON HITS JA MORANT WITH THE “TOO LITTLE” 😭 pic.twitter.com/IoXl7zAe2O — LakeShowYo (@LakeShowYo) 2024年11月7日

灰熊赫夫（Jay Huff）第三節中段兩側底角外線開火，助隊打出一波8：0攻勢，領先擴大到80：68；湖人喊出暫停仍沒止血，赫夫再飆單節第3記三分彈，還有搶下進攻籃板後直接反手補灌畫面，儘管3分27秒莫蘭特（Ja Morant）重摔在地後下場休息，灰熊靠單節灌進36分，三節打完仍握有95：81優勢。

灰熊第四節再打出8：1的開節攻勢，領先超過20分；湖人追分無力下詹姆斯下場休息、兒子布朗尼（Bronny James）得到上場機會，灰熊日本後衛河村勇輝1分56秒也替補上陣，33.9秒更靠罰球拿下2分，最終灰熊就以131：114留下勝利。

詹姆斯上場35分鐘貢獻全場最高39分，灰熊則是點點開花，7人得分兩位數，傑克森（Jaren Jackson Jr.）、威爾斯（Jaylen Wells ）和莫蘭特各有20分進帳。