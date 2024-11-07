NBA／川普當選詹皇「護女心切」勇士主帥酸：讓美國再次偉大

美國總統大選結果昨天出爐，共和黨候選人川普（Donald Trump）擊敗民主黨賀錦麗（Kamala Harris）。勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時開酸川普，湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）則發文表達「護女心切」。

柯爾是堅定的川普反對者，曾現身賀錦麗造勢現場，要川普「洗洗睡」。今天他帶隊作客塞爾蒂克隊，賽前談到美國大選結果，他開玩笑表示，「我在早上的會議告訴球員，讓美國再次偉大（川普競選口號），今晚擊敗塞爾蒂克。」結果勇士終場真的以118：112戰勝塞爾蒂克，拉出一波5連勝。

上屆選舉結束後，川普陣營質疑民主黨有作票行為，還出現「國會山莊騷亂」。因此柯爾開酸，「我很感謝這次選舉沒有任何作弊行為。上次非法移民闖入邊境，強姦殺人，投了6次票，真的很不幸。還好這次一切都很乾淨，很開心除了4年前那次之外，所有選舉都是有效的。」

川普有歧視女性和種族等爭議，多次公開力挺賀錦麗的詹姆斯在IG發文，配上自己與女兒的合照並寫道，「我的心和思緒很沉重，我的公主，我承諾會用我的一切來保護你，甚至更多。我們不需他們的幫助！」