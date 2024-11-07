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NBA／活塞6.3秒領先1分 黃蜂榜眼米勒上演補籃絕殺

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂榜眼米勒（右）完成補籃絕殺。 美聯社
黃蜂榜眼米勒（右）完成補籃絕殺。 美聯社

黃蜂隊今天主場迎戰2連勝的活塞隊，形成一場拉鋸戰，黃蜂榜眼米勒（Brandon Miller）讀秒階段搶到進攻籃板，絕殺成功，以108：107氣走活塞。

本場比賽分差都只有個位數，黃蜂少主小鮑爾（LaMelo Ball）關鍵時刻連得5分，但活塞又連續打進2球，取得1分領先。黃蜂只剩6.3秒，威廉斯（Grant Williams）外線出手沒進，但米勒搶到進攻籃板，拋投命中，完成零秒絕殺。

米勒全場16投6中，拿下19分6籃板，小鮑爾得到25分8助攻，布里吉斯（Miles Bridges）砍進全場最高的27分。

活塞方面，狀元康寧漢（Cade Cunningham）繳出20分10籃板10助攻的大三元，艾維（Jaden Ivey）攻下21分。

活塞 黃蜂

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