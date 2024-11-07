NBA／安比德預計下周三戰尼克復出 爭議作家將繼續報導76人
76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）怒推《費城詢問報》專欄作家海斯（Marcus Hayes），遭聯盟禁賽3場。懲處確定從快艇隊之戰開始，下周三將迎來本季初登場。
76人接下來3戰要面對快艇、湖人及黃蜂隊，下周三是76人NBA盃（原季中錦標賽）開幕戰，主場迎戰尼克隊，安比德預計這場比賽復出。
許多球迷認為安比德生氣有理，因為海斯在文章中提及他的家人，不過聯盟仍開罰3場，NBA籃球營運執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）指出，「雖然我們知道安比德個人本質遭到記者冒犯，但雙方互動必須保持專業，絕不能變成身體接觸。」
據美媒《TMZ》報導，海斯不會離開工作崗位，將繼續報導費城職業球隊，包含76人。目前76人戰績1勝5敗，暫居東區倒數第2，休賽季組成的新三巨頭安比德、喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey），終於有機會合體。
2024-25 NBA賽程與比分
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