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NBA／奧運冰泰托姆！勇士總教練柯爾被綠衫軍球迷狂噓

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
泰托姆奧運被冰，波士頓球迷以噓聲招呼率勇士隊來訪的柯爾。 路透
泰托姆奧運被冰，波士頓球迷以噓聲招呼率勇士隊來訪的柯爾。 路透

巴黎奧運雖率美國隊完成男籃5連霸，但總教練柯爾（Steve Kerr）的調度受到許多討論和批評聲浪，尤其將上季塞爾蒂克隊冠軍功臣泰托姆（Jayson Tatum）「冰」在板凳席，讓今天波士頓球迷以噓聲招呼率勇士隊來訪的柯爾。

美國男籃在巴黎奧運打了6場比賽，泰托姆對上塞爾維亞的兩場都坐滿板凳，金牌戰也只出賽11分鐘，坦言不好受；針對泰托姆的使用方式，柯爾多次解釋，沒讓泰托姆上場無關乎表現，而是和對手陣型有關，他也多次提到，已經有心理準備到波士頓會有特別對待。

柯爾9月就曾提到，11月造訪波士頓時，球迷肯定會有所反應，昨天在節目中用反諷法表示十分興奮，「球迷們會真心為我歡呼，因為你們知道我在夏天做了什麼，我讓哈勒戴（Jrue Holiday）和懷特（Derrick White）打很多，泰托姆也發揮巨大作用，這3個球員是主要因素，而我們贏下了金牌。」

「這是美國，這是大選之夜隔一天，我想塞爾蒂克球迷會張開雙臂歡迎我們，甚至還會真誠送上玫瑰花束。」柯爾開玩笑說。

今天柯爾沒得到歡迎花束，賽前介紹成員時，一介紹到他的名字，TD花園的滿場球迷就響起高分貝噓聲，用行動表達對泰托姆的支持。

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