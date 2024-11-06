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NBA／前火箭前鋒參選參議員落選 懷特強調不會離開崗位

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前NBA火箭隊前鋒懷特參選參議員但落選。 美聯社
前NBA火箭隊前鋒懷特參選參議員但落選。 美聯社

前NBA前鋒懷特（Royce White）今天在美國大選中於明尼蘇達州參議員的選舉中，以百分之40.5的得票率不敵民主黨參選人克羅布徹（Amy Klobuchar），但他強調這將不會結束他在明尼蘇達州和在美國為共和黨的改變做出努力。

懷特在2012年選秀會首輪第16順位被火箭隊相中，不過他因為焦慮症以及對於飛行的嚴重恐懼，導致無法跟隨球隊搭機參與客場賽事，與火箭一度達成協議搭乘私人巴士進行客場移動，但在開季後球團與懷特仍因為此事爆發意見衝突，最終火箭決定將他下放發展聯盟，但一度遭到懷特婉拒。

儘管懷特曾嘗試透過藥物減緩對於搭乘飛機的恐懼，卻因該藥物將影響到他的身體狀況與能量，更有成癮的可能性，希望盡可能減少使用，最終懷特的職業球員生涯也在2019年劃下句點，甚至一度轉往綜合格鬥賽場發展。

在職業體育賽場外，懷特持續關注運動員的心理健康問題，對於人權議題也投入不少心力，甚至代表共和黨投入選舉，儘管在2022年黨內初選落敗，但今年8月順利通過黨內初選，代表共和黨角逐明尼蘇達州參議員選舉，今天以4成得票率落選。

懷特坦言，今年5月得知將獲得共和黨支持時讓他感到相當訝異，尤其8月初選還擊敗黨內的資深人選；對於這次落選，懷特強調不會離開自己的崗位，並且將會在明尼蘇達州和美國繼續為共和黨的改變努力，並監督共和黨是否會利用他們新的多數席為將美國利益放在首位。

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