NBA／詹皇一通電話改變心意！韋德自曝當年原本要加盟公牛

「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）職業生涯16年有15年效力熱火隊，日前熱火為他打造的紀念雕像也正式揭曉。韋德近日在節目上說，原本2010年要轉戰公牛隊，後來接到詹姆斯（LeBron James）電話，因此改變心意留在熱火。

韋德近日在節目上透露，2010年原本已準備回效力家鄉球隊公牛，「我當時正準備離開邁阿密，我不認為我們能得到的球員，會幫我們達到冠軍水準。不過我接到那通電話，6號（詹姆斯）的電話。」

2010年詹姆斯、韋德與波許（Chris Bosh）組成熱火三巨頭，4年期間聯手拿下2座總冠軍，不過2014年詹姆斯轉戰騎士隊；2016年熱火開出合約報價太低，韋德加入公牛效力1個賽季。

2017年韋德原本有機會重返熱火，但他選擇加盟騎士與詹皇再度聯手，韋德解釋，「我不會說謊，我本來可以離開公牛後回歸熱火，但我拒絕了。我當時還沒準備好，人們不懂我們也是凡人，我很受傷，都心碎了。」

不過2018年2月韋德還是申請交易回熱火，2018-19賽季結束後正式退休，他未能以終身熱火人身分退休，令許多球迷感到遺憾。