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NBA／黃蜂牙買加中鋒理查茲也倒下！39歲吉布森扛先發

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂隊牙買加籍中鋒理查茲。 法新社
黃蜂隊牙買加籍中鋒理查茲。 法新社

黃蜂隊本季迎來少主小鮑爾（LaMelo Ball）回歸，沒想到禁區傷兵不斷，牙買加籍中鋒理查茲（Nick Richards）日前與塞爾蒂克隊交手時傷退，今天確定傷勢是右側鎖骨下第一肋骨軟骨骨折，預計至少缺席2周。

黃蜂另一名主力中鋒M.威廉斯（Mark Williams）因腳傷本季尚未出賽過，理查茲頂上先發後表現優異，出賽5場，平均得到11分10籃板2.4阻攻，都創生涯新高。

吉布森。 美聯社
吉布森。 美聯社

由於2名主戰長人都高掛免戰牌，黃蜂只能派39歲老將吉布森（Taj Gibson）頂上先發中鋒，198公分的前鋒G.威廉斯（Grant Williams）幫忙分擔。黃蜂目前戰績2勝5敗，暫居東區第12名。

Taj Gibson 黃蜂

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