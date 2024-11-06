NBA／黃蜂牙買加中鋒理查茲也倒下！39歲吉布森扛先發
黃蜂隊本季迎來少主小鮑爾（LaMelo Ball）回歸，沒想到禁區傷兵不斷，牙買加籍中鋒理查茲（Nick Richards）日前與塞爾蒂克隊交手時傷退，今天確定傷勢是右側鎖骨下第一肋骨軟骨骨折，預計至少缺席2周。
黃蜂另一名主力中鋒M.威廉斯（Mark Williams）因腳傷本季尚未出賽過，理查茲頂上先發後表現優異，出賽5場，平均得到11分10籃板2.4阻攻，都創生涯新高。
由於2名主戰長人都高掛免戰牌，黃蜂只能派39歲老將吉布森（Taj Gibson）頂上先發中鋒，198公分的前鋒G.威廉斯（Grant Williams）幫忙分擔。黃蜂目前戰績2勝5敗，暫居東區第12名。
2024-25 NBA賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言