NBA／格林是勇士三分最準！瑞士小將嗆他不會投籃被打臉

勇士隊開季打出6勝1敗佳績，陣中防守悍將格林（Draymond Green）三分球命中率高達52.6%，暫居全隊第1，打破過去不擅長外線投籃形象。

格林昨天與巫師隊交手時，巫師瑞士小將喬治（Kyshawn George）嗆他不會投籃，格林回嗆喬治，「你只是看別人這樣說，當你上小學時看著我贏冠軍，當時人們也這樣想。」

格林接著提供喬治建議，「當我們對位時別去協防了。」喬治回他，「我會繼續協防。」格林則說，「我現在不能放你投籃，但你現在也不能放我投。」

結果喬治的選擇付出代價，格林本場比賽三分球4投3中攻下18分，幫助勇士擊敗巫師。本季勇士有5人三分球命中率破4成，其中格林19投10中，命中率52.6%排第1。

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也樂見對手繼續放格林投外線，「我們需要積極進攻的格林，利用他在低位的錯位優勢和外線空檔。考量對手防我們的方式，我不在乎他是否10投0中，重點是保持侵略性，並把握對手給的機會，他現在做得很棒。」

柯瑞認為，「他第4節投進關鍵球，幫助我們保持優勢，保持比賽動力。當他手感好且能命中投籃時，這非常棒。他總是能打出好的防守並帶來活力，進攻對我們來說是額外獎勵。」