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NBA／快艇新主場首勝到手！哈登：老闆原本想打掉重建一座

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登。 法新社
哈登。 法新社

快艇隊老闆鮑默（Steve Ballmer）斥資20億美元，打造新球場「Intuit Dome」。沒想到快艇前4次主場都吞敗，直到昨天才以113：104逆轉擊敗馬刺隊。「大鬍子」哈登（James Harden）賽後爆料，鮑默曾開玩笑說要打掉重建這座球場。

快艇昨天首節打完陷入24分落後，但第二節展開反撲，最終完成逆轉勝，主場首勝終於到手。哈登只攻下17分8籃板4助攻，奇兵柯菲（Amir Coffey）10投8中，砍進21分。

哈登賽後表示，「我一開始覺得這球場被詛咒了，鮑默就過來跟我們開玩笑。」哈登透露，「他（鮑默）說他原本想是否要把這球場拆了，再蓋一座新的。這告訴我們他多有錢。」

明天快艇將在主場迎戰76人隊，喬治（Paul George）休賽季離開快艇轉戰76人，沒留下任何資產。不過快艇球團仍將播放致敬影片，球迷會給噓聲還掌聲值得關注。

James Harden 快艇

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