NBA／波波維奇健康亮紅燈 CP3喊話「繼續奮鬥」穩軍心
馬刺隊千勝教頭波波維奇（Gregg Popovich）先前傳出身體不適，將無限期缺陣療養。馬刺目前由助理教練強森（Mitch Johnson）執掌兵符。今年來到馬刺的「CP3」保羅（Chris Paul）則喊話，要為球隊保持競爭力。
「希望球隊能努力比賽，為波波維奇奮鬥，因為他樹立了榜樣。」38歲的保羅說道，「當你來到球場時，你會習慣看到這個人出現。當意外發生時，特別是發生在像波波維奇這樣的人，生活不再像過往那樣規律自然。不過我想球隊的人都知道他會看著我們表現，他在的時候總能讓我們冷靜下來。」
而接掌馬刺執教重任的強森認為，波波維奇影響著球隊的工作人員、球員甚至是當地人，「對我個人來說，他的影響很巨大，現在他的健康是第一要務，我們絕對支持他。我昨晚有與他聊聊，他看起來精神很好，我們迫不及待看到他回歸。」
而前一場與馬刺交手的快艇隊總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也表示，希望波波維奇身體無恙，早日康復，「波波維奇對我們的比賽很重要，每當在總教練會議時，他總會挺身爭取我們應有的權利。」
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