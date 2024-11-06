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NBA／波波維奇健康亮紅燈 CP3喊話「繼續奮鬥」穩軍心

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺教頭波波維奇因身體不適將無限期缺陣。 法新社
馬刺教頭波波維奇因身體不適將無限期缺陣。 法新社

馬刺隊千勝教頭波波維奇（Gregg Popovich）先前傳出身體不適，將無限期缺陣療養。馬刺目前由助理教練強森（Mitch Johnson）執掌兵符。今年來到馬刺的「CP3」保羅（Chris Paul）則喊話，要為球隊保持競爭力。

「希望球隊能努力比賽，為波波維奇奮鬥，因為他樹立了榜樣。」38歲的保羅說道，「當你來到球場時，你會習慣看到這個人出現。當意外發生時，特別是發生在像波波維奇這樣的人，生活不再像過往那樣規律自然。不過我想球隊的人都知道他會看著我們表現，他在的時候總能讓我們冷靜下來。」

今年來到馬刺的老將保羅希望球隊能在波波維奇缺陣時持續保持競爭力。 法新社
今年來到馬刺的老將保羅希望球隊能在波波維奇缺陣時持續保持競爭力。 法新社

而接掌馬刺執教重任的強森認為，波波維奇影響著球隊的工作人員、球員甚至是當地人，「對我個人來說，他的影響很巨大，現在他的健康是第一要務，我們絕對支持他。我昨晚有與他聊聊，他看起來精神很好，我們迫不及待看到他回歸。」

而前一場與馬刺交手的快艇隊總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也表示，希望波波維奇身體無恙，早日康復，「波波維奇對我們的比賽很重要，每當在總教練會議時，他總會挺身爭取我們應有的權利。」

波波維奇

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