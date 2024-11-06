NBA／勇士即將迎「魔鬼3連戰」綠衫軍布朗持續因傷缺陣

勇士隊即將迎來「魔鬼賽程」，不過首戰面對衛冕軍塞爾蒂克隊，綠衫軍球星布朗（Jaylen Brown）確定持續因傷缺陣。

勇士開季賽程相對輕鬆，打出6勝1敗佳績，並列西區第2。接下來3場依序要作客塞爾蒂克、8勝0敗的騎士隊及7勝0敗的雷霆隊。

塞爾蒂克雖開季打出7勝1敗佳績，但布朗因左髖屈肌拉傷已缺席近2場，塞爾蒂克今天宣布明天與勇士交手布朗不會復出。布朗受傷前場均25.7分7.2籃板3.8助攻，但整體命中率只有40%，這個傷勢從季前訓練營就困擾著他。

塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）對布朗傷勢感到樂觀，「他狀況良好，這是肌肉拉傷，他每天都積極接受治療，努力恢復狀態，所以我不擔心，我認為他也不擔心。」

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）昨天面對巫師隊復出，上場24分鐘，他賽後受訪時預告接下來會打更多時間，目前勇士只剩梅爾頓（De'Anthony Melton）一名傷兵，明天確定不會上場。