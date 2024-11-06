NBA／饒舌歌手放話拆德羅展背號 「魯長老」威廉斯狠批自私

加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）身兼暴龍隊的全球大使，上周末對陣國王隊的比賽時，德瑞克在轉播中放話，如果暴龍將德羅展（DeMar DeRozan）的球衣退休，會親自將他的旗幟拆下來。此番言論遭去年退休的老將威廉斯（Lou Williams）狠批「自私」

事實上，據說德羅展因為在另一位知名饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）一首diss德瑞克的MV中客串，使得原本交情不錯的德瑞克與德羅展有了摩擦。而暴龍近期才退休了卡特（Vince Carter）的球衣，讓高掛球衣這項話題再度被提起。

德瑞克在轉播中放話，如果德羅展的背號退休了，那他會親自將德羅展的旗幟拆下。 路透

威廉斯在Podcast節目中說：「他知不知道德羅展為了加拿大，為了多倫多貢獻了多少？這應該比德瑞克自己的私人恩怨來的重要。『拆下他的旗幟』聽起來比較像你個人的念頭，與暴龍隊無關。」

而在德瑞克在轉播中放話要拆旗幟的當天，德羅展也在賽後隔空回覆：「那他還有很長的一段路要走，祝他好運囉。」

DeMar DeRozan on his reaction to Drake saying he’ll pull his jersey banner down if it went up:



“He gonna have a long way to climb to take it down.” pic.twitter.com/jaUcjtG4lV — Libaan Osman (@libaanstar1) 2024年11月3日