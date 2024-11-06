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NBA／例行賽遇美國大選 聯盟延續2022年起的政策停賽一天

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
NBA今天因美國總統大選停賽一天，這是自2022年起開始的政策，好讓工作人員與球員能行使投票權。 美聯社
NBA今天因美國總統大選停賽一天，這是自2022年起開始的政策，好讓工作人員與球員能行使投票權。 美聯社

美國職籃NBA總裁席佛（Adam Silver）在多位著名教練的鼓勵下，避免在每兩年全國選舉日舉行比賽，好讓包括聯盟工作人員、球隊工作人員以及教練和球員等聯盟員工行使投票權。

路透社報導，NBA在談到2022年的這項政策時表示：「這一賽程安排，是出於NBA大家庭致力促進公民參與，並鼓勵球迷在期中選舉期間，做出投票計畫。」

公鹿後衛里拉德（Damian Lillard）建議選民，了解他們的責任不僅僅在投票日這天。

馬刺後衛保羅（Chris Paul）和湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）2020年成為聯盟向選民宣傳這項政策的代言人，這是聯盟為了推動解決種族不平等問題努力的一部分。保羅在過去兩週NBA比賽期間投放的「出去投票」廣告中說道：「投票是一項團隊運動，帶別人一起去投票。」

火箭前鋒葛林（Jeff Green）說，選舉對他來說很重要，因為這是「幫助不幸的人改善處境的機會」。

巫師前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）則說，必須讓首投族知道，他們「塑造未來」是很重要的。

2018年以來，11月選舉日僅舉行過4場比賽。

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）8月曾在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會上發言，他昨天表示，無論選民支持哪一邊，都應該重視選舉日。

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