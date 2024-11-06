NBA／馬刺索漢動刀無回歸時程表 名記曝波波維奇病情嚴重
馬刺隊21歲前鋒索漢（Jeremy Sochan）今年表現大進步，不料昨天面對快艇隊第二節左手拇指骨折，本周將接受手術治療，沒有確切回歸時程表。
馬刺昨天作客快挺主場，首節就取得40：16大幅領先，不過索漢第二節傷退，戰況風雲變色，快艇終場以113：104逆轉擊敗馬刺。
索漢2022年選秀首輪第9順位被馬刺選中，上季曾被安排打控球後衛，實驗計畫失敗。本季重返前鋒位置，場均15.4分7.7籃板3.0助攻，整體命中率51.2%，表現備受外界肯定，沒想到如今將因傷缺陣。
另外，現年75歲的馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）昨天傳出因健康問題預計要暫時休養一段時間。《EPSN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天更在節目指出，波波維奇遭遇嚴重健康問題，人們對這情況感到非常擔憂。
2024-25 NBA賽程與比分
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