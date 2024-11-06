NBA／馬刺索漢動刀無回歸時程表 名記曝波波維奇病情嚴重

加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）身兼暴龍隊的全球大使，上周末對陣國王隊的比賽時，德瑞克在轉播中放話，如果暴龍將德羅展（DeMar DeRozan）的球衣退休，會親自將他的旗幟拆下來。此番言論遭去年退

2024-11-06 10:40