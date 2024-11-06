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NBA／推記者代價大！安比德停賽3場損失百萬美元
76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）本季因傷還沒任何出賽紀錄，現在又因對一名費城的專欄作家「出手」，遭聯盟處以停賽3場處罰，將損失超過106萬美元（約3394萬新台幣）的薪資。
76人台灣時間3日以107：124敗給灰熊隊後，安比德和當地專欄作家海耶斯（Marcus Hayes）在休息室爆發衝突。海耶斯先前曾報導到安比德過世的弟弟以及安比德的兒子，還質疑過安比德的職業精神、對維持身材付出的努力，種下安比德對峙甚至出手推海耶斯的導火線。
事發當天，76人的籃球營運總裁莫雷（Daryl Morey）和NBA都表示，已經知道這起休息室的事件並進行調查，今天聯盟宣布安比德停賽3場的處罰。
NBA籃球營運執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）聲明中指出，球員和媒體互相尊重在NBA中十分重要，「雖然我們知道安比德個人本質遭到記者冒犯，但雙方互動必須保持專業，絕不能變成身體接觸。」
安比德本季因左膝傷勢還沒出賽紀錄，根據美國《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）報導，3場無薪停賽將讓安比德損失106萬3778美元。
停賽將從安比德可以回歸開始執行，最快是台灣時間明天和快艇隊的交手，若他從這場準備回歸，他就會因停賽連續缺席和快艇、湖人隊及黃蜂隊的對決，本季第一戰將是下周主場面對尼克隊之戰；若明天還無法回歸，加上3場停賽，安比德復出場次就會繼續延後。
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