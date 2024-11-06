NBA／約柯奇幫手又少1人！金塊葛登右小腿拉傷將缺席數周
金塊隊今年開季狀況不佳，如今還傳出壞消息，主力前鋒葛登（Aaron Gordon）將因右小腿拉傷，缺席數周。
金塊開季前與穆雷（Jamal Murray）以4年2.08億美元提前續約，他因腦震盪缺席最近2場比賽。葛登季前則以4年1.33億美元續約，昨天面對暴龍隊雖贏球，但葛登遭遇右小腿拉傷。
葛登本季場均15.4分6.7籃板3.1助攻，三分球命中率54.5%，在至少出手20次球員當中排名前10。
葛登受傷對金塊本來就薄弱的陣容深度是一大打擊，22歲前鋒華森（Peyton Watson）可能進入先發陣容，小波特（Michael Porter Jr.）將扛下更多上場時間。值得一提的是，約柯奇（Nikola Jokic）本季上場時間37.7分鐘和出手19.7次都來到生涯新高。
2024-25 NBA賽程與比分
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