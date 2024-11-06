NBA／約柯奇幫手又少1人！金塊葛登右小腿拉傷將缺席數周

近4個賽季贏得3座年度MVP和1次FMVP的金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic），被視為當今全球最好的球星之一。最為人所稱道的莫過於他的傳球視野和全能身手，當然還有水平之上的投射能力，結合他

2024-11-05 18:37