NBA／第10個賽季仍開發新武器 約柯奇外線準度震驚隊友

近4個賽季贏得3座年度MVP和1次FMVP的金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic），被視為當今全球最好的球星之一。最為人所稱道的莫過於他的傳球視野和全能身手，當然還有水平之上的投射能力，結合他對於比賽的理解力和影響力，進而創造金塊這些年的盛世。

邁入NBA生涯第10個賽季，約柯奇顯然又更進化了，他帶著新的回歸，而又一次令人讚嘆。這項「武器」就是三分球！

約柯奇會投三分並不稀奇，過往他就時常有外線開火的表現，但今年開季不過7場比賽，約柯奇已經成為全隊最具效率的三分射手。

在今天面對暴龍的比賽之前，約柯奇繳出59.3%的三分球命中率，甚至高過他56%投籃命中率，且每場平均出手4.5次，命中2.7顆三分球，均創下生涯新高。過去他三分表現最好的一年是出現在2017-18年賽季，場均出手3.7次命中1.5球，命中率達39.6%。

「我知道他是一名多出色的射手。我每天都在訓練場館看他練投，我很高興他現在投得更多。他的命中率真的很誇張。」金塊小將史特羅瑟（Julian Strawther）說。

同樣來自塞爾維亞的暴龍總教練拉亞柯維奇（Darko Rajakovic）今天賽前談到約柯奇時也表示：「每當你認為他已經沒有太多需要改進、變得更好的時候，他又會提升到另一個層次。」

「世界上每個人都知道他有多出色，但他依然可以找到每晚震驚人們的方式。」史特羅瑟說。

Joker's 3rd triple-double of the season powers the @nuggets to victory!



28 PTS 🃏 14 REB 🃏 13 AST pic.twitter.com/wvtUD0A1WG — NBA (@NBA) 2024年11月5日

穆雷（Jamal Murray）因腦震盪協議被迫在今天比賽中缺席，鋒線悍將葛登（Aaron Gordon）也是提前受傷退場，兩大主力無法上場，約柯奇奮戰了38分鐘，攻下28分14籃板13助攻，這是他生涯第133次大三元，排名史上第4多，逼近魔術強森（Magic Johnson）的138次；不過此役他三分球5投1中，是開季以來最差表現

開季以來問題百出的金塊原本第四節中還落後暴龍8分，之後一路緊追，靠著華森（Peyton Watson）和史特羅瑟拿到關健5分，金塊一舉超前；巴瑞特（RJ Barrett）最後力拚三分球逆轉失手，讓金塊再次艱辛贏得勝利。

贏球之餘，金塊開季以來的麻煩和困境還沒有消失，主力球星的低迷或傷退，板凳戰力持續薄弱，一再讓球隊付出慘重代價，同時也被迫要加重約柯奇的負擔。

數據顯示，約柯奇場均出賽時間已經創下生涯新高，每場出手次數也是新高。當金塊需要靠約柯奇賣命才有辦法勉強拿到一勝，已經說明了危機來臨；眼前除了能期待穆雷等主力早點恢復水平，其餘也只能看板凳群可以給予多少幫助了。