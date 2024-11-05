NBA／太陽「鬼神」又出賤招！膝蓋頂對手後腦只被吹一級惡犯

太陽隊「鬼神」艾倫（Grayson Allen）又發作了！今天在面對76人隊比賽中用膝蓋衝撞對手亞布塞萊（Guerschon Yabusele）後腦勺，裁判只吹1級惡意犯規，艾倫繼續留在場上，關鍵時刻表現活躍，幫助太陽以118：116險勝。

艾倫大學時期就以骯髒防守動作聞名，雖進入聯盟後收斂許多，但偶爾仍會出現不適當防守。艾倫轉戰太陽後很安分，沒想到今天嘗試蓋火鍋不成，為避免「坐飛機」，下落時用右膝撞亞布塞萊的後腦勺，所幸亞布塞萊沒大礙，繼續在場上拼戰。

Grayson Allen with a flying knee to the head



Add it to the list of disgusting Grayson Allen transgressions pic.twitter.com/556lOWYRUX — Barstool Philly (@BarstoolPhilly) 2024年11月5日

Grayson Allen just did a Jorge Masvidal flying knee on Yabusele. Grayson you dirty bitch. pic.twitter.com/NRwi4a1G55 — SixersWithEli (@BallwithEli) 2024年11月5日

艾倫只被吹1級惡意犯規，關鍵時刻防守76人球星喬治（Paul George）成功，還搶到進攻籃板，助杜蘭特隨後打進致勝球。

Multiple efforts are what got the Suns this one, in addition to Kevin Durant



Watch Nurkić then Allen tag team for this o-board, & when you get this team extra possessions, it gets near impossible for a defense



The o-board naturally set the advantage in Yabusele on Durant pic.twitter.com/s0aEHXdAMC — Stephen PridGeon-Garner 🏁 (@StephenPG3) 2024年11月5日

杜蘭特賽後談到致勝球時，稱讚艾倫的拚勁，「我們空間拉很開，艾倫進攻籃板搶得很棒。儘管我前面三分球不進，感覺仍不錯，當他搶到那個籃板後，我獲得理想的對位，面對中鋒選擇突破。」