NBA／太陽「鬼神」又出賤招！膝蓋頂對手後腦只被吹一級惡犯
太陽隊「鬼神」艾倫（Grayson Allen）又發作了！今天在面對76人隊比賽中用膝蓋衝撞對手亞布塞萊（Guerschon Yabusele）後腦勺，裁判只吹1級惡意犯規，艾倫繼續留在場上，關鍵時刻表現活躍，幫助太陽以118：116險勝。
艾倫大學時期就以骯髒防守動作聞名，雖進入聯盟後收斂許多，但偶爾仍會出現不適當防守。艾倫轉戰太陽後很安分，沒想到今天嘗試蓋火鍋不成，為避免「坐飛機」，下落時用右膝撞亞布塞萊的後腦勺，所幸亞布塞萊沒大礙，繼續在場上拼戰。
艾倫只被吹1級惡意犯規，關鍵時刻防守76人球星喬治（Paul George）成功，還搶到進攻籃板，助杜蘭特隨後打進致勝球。
杜蘭特賽後談到致勝球時，稱讚艾倫的拚勁，「我們空間拉很開，艾倫進攻籃板搶得很棒。儘管我前面三分球不進，感覺仍不錯，當他搶到那個籃板後，我獲得理想的對位，面對中鋒選擇突破。」
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