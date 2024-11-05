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NBA／轉戰76人首秀拿15分 喬治直言有點「生鏽」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
明星前鋒喬治（Paul George）今天首度披上76人隊戰袍在例行賽出賽。 路透
明星前鋒喬治（Paul George）今天首度披上76人隊戰袍在例行賽出賽。 路透

明星前鋒喬治（Paul George）今天首度披上76人隊戰袍在例行賽出賽，儘管仍在尋找比賽節奏，全場只得15分且發生6次失誤，賽後直言確實有點「生鏽」，不過他強調身體狀況已經愈來愈好。

喬治今年夏天以自由球員身分與76人簽下4年總價2.12億美元的合約，與安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）組成新費城三巨頭，卻在日前熱身賽發生膝蓋受傷的狀況，導致他與同樣為膝傷所苦的安比德一同缺席開季前5場比賽。

今天作客太陽的比賽，喬治總算歸隊出賽，儘管首節手感不佳5投盡墨，但第二節用三分球投進在76人第一球後漸入佳境，最終76人仍在比賽倒數階段遭到杜蘭特（Kevin Durant）連續投進兩顆關鍵球，以116：118落敗。

談到披上76人戰袍首秀，喬治說：「好消息是總算能夠上場，不用再擔心身體狀況，而且感覺很好，隨著比賽進行，狀況愈來愈棒；我的膝蓋狀況比預期的更好，會度過難關並增加耐力，在接下來幾場比賽找回狀態。」

除了喬治順利歸隊外，76人主帥諾斯（Nick Nurse）透露，安比德的傷勢將在明天進行重新評估，目前也朝著正確方向邁進，不過能否趕上下一場比賽，協助喬治對抗前東家快艇隊，目前仍是未知數。

Joel Embiid Kevin Durant Paul George

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