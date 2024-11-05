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NBA／成溜馬透納暴扣「海報背景」 唐西奇：他想在家鄉露一手

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
透納(右)在唐西奇面前轟炸籃框。 路透社
透納(右)在唐西奇面前轟炸籃框。 路透社

回到家鄉德州的溜馬中鋒透納（Myles Turner）展現十足活力，全場轟下30分11籃板，得分創本季新高；加上哈利伯頓（Tyrese Haliburton）打出開季以來代表作，以超過6成命中率拿下25分12助攻，個人連4場助攻上雙，溜馬在第四節最後時刻擺脫糾纏，以134比127力壓獨行俠。

透納此戰17投10中，包含砍進5記三分球，首節一次接應後的暴扣，更讓唐西奇（Luka Doncic）成了海報背景。「透納擊敗了我們，看起來我們防不住他，對此我們應該要做得更好。我們都知道他想投籃，他是在地人，所以我認為他應該是想在家鄉父老面前露一手。」唐西奇說。

溜馬全隊7人得分雙位數，席亞康（Pascal Siakam）補上23分6籃板4助攻，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）16分7籃板。溜馬和獨行俠在第四節進行到5分47秒時仍是平手局面，隨後溜馬發動14的比4的攻勢，一鼓作氣拉開10分差，奠定勝利基礎。

「相較於昨天的比賽，我們這場的防守表現很糟糕。我們是有點鬆懈了。這場比賽節奏很快，背靠背的比賽確實不好打。」唐西奇賽後表示。

唐西奇飆34分15助攻7籃板仍吞敗。 美聯社
唐西奇飆34分15助攻7籃板仍吞敗。 美聯社

唐西奇得到34分15助攻7籃板，厄文（Kyrie Irving）也有27分5籃板4助攻的表現，兩人雖然在第四節合力拿下16分，還是擋不住對手高達73.9%的投籃命中率。湯普森（Klay Thompson）投進4記三分球，獲得16分。

對於唐西奇的進攻破壞力，溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）認為就算動用包夾也沒太大作用。「你除了希望他盡量失手投籃外，真的沒有更好的防守答案了。」

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