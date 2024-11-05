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NBA／波爾與格林「互指」火藥味十足 賽後與柯瑞相擁超溫馨

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾(左)與柯瑞(右)賽後相擁。 美聯社
波爾(左)與柯瑞(右)賽後相擁。 美聯社

巫師隊今天在主場迎戰勇士隊，波爾（Jordan Poole）與格林（Draymond Green）在場上多次互動，成為觀戰重點，勇士終場以125：112擊敗巫師，波爾和柯瑞（Stephen Curry）賽後相擁畫面感人。

2022年勇士奪下總冠軍，但休賽季訓練時波爾被格林扁，去年波爾也被交易到巫師。上季波爾和格林曾同場競技一次，但沒有太多互動。

不過今天雙方火藥味十足，第2節尾聲波爾先飆進三分球，並指著格林。隨後柯瑞也回敬壓哨三分球，換格林用手指波爾，引發網友熱烈討論。

另外，格林原本想對巫師新秀卡林頓（Carlton Carrington）噴垃圾話，波爾展現老大哥風範，迅速將卡林頓推開，阻止衝突進一步擴大。

勇士終場以13分之差擊敗巫師，柯瑞全場得到24分6助攻，格林繳出18分8籃板5助攻；波爾則砍進24分，還有3抄截4阻攻。

柯瑞賽後與波爾擁抱，畫面十分感人，他受訪時稱讚波爾，「他在新球隊努力成長，這機會對他來說很珍貴。他適應新環境，狀態比去年更好，越來越有自信，以我來看，他未來潛力無窮。」

格林同樣稱讚波爾，「去年他壓力很大，當時他出手很多投籃，但那些投籃很多是糟糕選擇，今年他冷靜很多，不再像去年那樣。」

Draymond Green Jordan Poole Stephen Curry 勇士 巫師

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