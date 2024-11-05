NBA／杜蘭特致勝上籃助太陽5連勝 喬治歸隊首秀76人還是輸

在開季前5場比賽因傷全數缺陣後，本季改披76人隊戰袍的明星前鋒喬治（Paul George），總算在今天與太陽隊之戰披上新東家戰袍在例行賽登場，儘管他全場有15分進帳，幫助76人一度取得領先，但比賽最後1分鐘太陽杜蘭特（Kevin Durant）連續兩顆關鍵進球幫助太陽逆轉戰局，以118：116賞給76人賽季第5敗。

今年夏天以自由球員身份加入76人的喬治，與安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）組成新三巨頭組合，不過開季前5場比賽安比德與喬治皆因傷缺陣，讓76人僅在對戰溜馬的比賽中拿下一勝。

不過在今天出戰太陽的比賽中，76人也總算迎來喬治的第一場例行賽出賽，不過首節他的手感不佳，前5次出手都未能命中，還吞下2次犯規並發生2次失誤，但第二節他也找回節奏，先是以一顆三分球拿下個人加盟後的首次得分，上半場打完也已有10分進帳，幫助76人緊咬比分不放。

易籃後76人則是由馬克西領軍與太陽拉鋸，並且在亞布塞萊（Guerschon Yabusele）於第四節最後5分鐘砍進三分球後，一度取得9分領先，不過太陽杜蘭特在關鍵時刻挺身而出，包辦了太陽直到比賽最後14分中的10分，其中包括比賽最後1分鐘的追平比數跳投和倒數24秒的逆轉上籃，幫助太陽最終以2分差距險勝76人，拉出一波5連勝。

KEVIN DURANT FOR THE WIN.



pic.twitter.com/SGVcJQ0BL1 — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2024年11月5日

喬治今天復出首秀攻下15分、5籃板、4助攻，但卻發生高達7次失誤，似乎還在尋找比賽節奏，至於馬克西則有全隊最高的32分，至於太陽則是以杜蘭特35分、6助攻最佳，諾基奇（Jusuf Nurkic）則是有15分、15籃板演出。