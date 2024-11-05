NBA／4連勝勇士下場強碰衛冕軍 柯瑞預告上場時間將增加

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因左腳踝扭傷缺陣3場，今天回歸只打24分鐘就攻下24分，助隊以125：112輕取巫師隊，他還預告下戰就要和衛冕軍塞爾蒂克隊交手，上場時間勢必會增加。

今天15投7中的柯瑞，招牌長射命中4球，率隊打出6勝1敗的開季戰績；柯瑞賽後表示腳踝感覺很好，和「綠衫軍」交手時的上場時間應該會增加。

柯瑞傷癒復出首戰帶領勇士奪4連勝。 路透

「這就是為何完成這場比賽很重要，我可以打得很有侵略性，但不會去延長太多時間，之後客場很難打，我們要面對3支強敵，我們希望保持狀態，所以我確定我會打多一點。」後三節都是替補上場的柯瑞補充說，感覺身體狀態可以在場上更久來幫助球隊。

STEPHEN CURRY BUZZER BEATER TO END THE HALF



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勇士客場5連戰已經結束2場，台灣時間周四將對決衛冕軍塞爾蒂克，周六碰騎士隊，下周一和雷霆隊交鋒，3支對手戰績都是目前聯盟前段班，「綠衫軍」是衛冕軍不說，騎士隊今天力退公鹿隊奪下開季8連勝，雷霆今天也收下開季7連勝，成為東區和西區唯一的不敗之師。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）認為柯瑞狀態很好，「重點是他看起來移動非常好，十分強勢，24分鐘出賽中打出一場好比賽。」

柯瑞是上周出戰快艇隊時扭傷，兩度「翻船」的他表示自己之前就曾遇過類似狀況，知道什麼情況能上場或不能出賽，當時受腎上腺素影響判斷錯誤，「但幸虧只花了比一周多一點的時間，現在我感覺很好。」